聖誕｜聚會飲酒易臉紅代表肝好？其實你的肝缺乏了這個！

聖誕佳節是出席大大小小聚會的時候，這時各式各樣的酒瓶就會聳立在餐桌上，飲勝聲浪此起彼落同時，您有否發現有朋友甚至自己本人總是一杯下肚即臉色潮紅？飲酒易臉紅代表肝功能良好，身體新陳代謝快嗎？其實正正相反，是身體缺少一種物質的警號！下文會帶您了解飲酒的小知識，五大聚會解酒好物以及常見酒類的酒精單位，讓大家與摯愛盡興一番同時也能精明品酒！



體內的有毒的乙醛未能及時代謝為無毒的乙酸，就會影響身體機能，產生宿醉的現象。

飲酒為何會醉？

酒精進入人體是需要進行一系列的分解，首先酒精會先經胃以及腸道被吸收，然後會進入血液到達肝臟。肝臟裡一種酵素會將其氧化並分解成乙醛、然後再轉為乙酸，最後轉為二氧化碳、水再排出體外。而肝臟要分解酒精所需時間很漫長，一般要十二至廿四小時左右。而當身體內的酒精超過分解程度可承受的範圍，就會殘留在血液中流入大腦，抑制腦細胞運作同時，體內的有毒的乙醛未能及時代謝為無毒的乙酸，就會影響身體機能，產生宿醉的現象。

每個人承受酒精的程度都因應身體狀況而有所不同

宿醉症狀

當喝酒過量而導致急性酒精中毒，肝臟無法及時清除酒精代謝過產生的有害物，身體就會出現一系列的症狀，通常出現在休息過後升液的酒精濃度突然驟降的時候。而每個人承受酒精的程度都因應身體狀況而有所不同，最常見的宿醉症狀有以下的狀況：

．噁心／嘔吐：酒精會刺激胃部而導致噁心及胃部不適

．口渴：酒精會使身體增加排尿而出現脫水現象，一杯紅酒就讓身體排出達一公升的水分

．頭痛：因利尿而流失電解質及脫水而所造成的現象

．疲勞：由於酒精會影響身體生產葡萄糖，會使人特別感疲累

．頭暈：飲酒過度會使身體血糖產生變化，並使人感眩暈

．血壓驟降：飲酒過度會使身體血壓突然下降，腦供血不足以及讓心跳加快

．認知模糊／情緒不穩：當身體內的酒精超過分解程度可承受的範圍，就會殘留在血液中流入大腦，抑制腦細胞運作

飲酒臉紅代表身體好？

有些人飲酒後會立即臉紅耳赤，別以為是身體代謝能力強的關係，其實是因為由於先天上缺乏一種名為乙醛脫氫酶的原因，是酒精不耐症的現象。當人飲酒時，酒精會經腸胃吸收然後再經血液進入肝臟。首先肝臟中的一種叫酒精脫氫酶的酵素會把酒精分解為乙醛，而乙醛會由另一種酵素乙醛脫氫酶來進一步再分解為乙酸，但有些人先天缺乏乙醛脫氫酶，分解乙醛過慢，而當乙醛大量積聚在血液中就會使身體的微絲血管擴張，從而導致臉紅耳赤。所以一飲酒就臉紅的原因而不是因為身體好，反而是先天上對酒精分解能力較為不足。

乙醛是什麼？ 乙醛是世界衛生組織列為一級致癌物，除了引起臉紅頭暈，還會引致頭痛、心悸、宿醉等，甚至會損害肝臟細胞以及提高患心血管疾病的機會。

飲酒臉紅在亞洲人來說十分常見，特別是中國東南區、台灣、韓國、日本等地，其中台灣更有高達大約四成人口擁有這個缺乏乙醛脫氫酶的基因，根據台灣酒精不耐症衛教協會資料指出，缺乏乙醛脫氫酶是源自春秋戰國時代的中國南方百超越族的基因突變，在後期族群融合使亞洲地區的人口缺乏乙醛脫氫酶變得相當常見。

台灣酒精不耐症衛教協會亦提供一個簡單的方式測試是否有缺乏乙醛脫氫酶：將紗布用酒精沾濕然後貼在手上臂內側，等候大約十五分鐘左右，取下紗布查看覆蓋的位置是否有發紅。如果有發紅，就代表有機會有酒精不耐症。

飲酒有健康的標準嗎？

衛生署指出飲酒並沒有一個健康的標準，因為酒精是致癌物，即使是紅酒能預防心臟病的理論更表示並無賓際數據證明，反而酒精飲品中的乙醇和乙醛代謝物是致癌物質，危害身體健康。不過衛生署亦有提出一個較低風險的飲酒標準，男士一天不應超過２個酒精單位；而女士一天不應超過１個酒精單位。

一個酒精單位是怎樣？ 根據世界衛生組織定義，每一個酒精單位是含有10克純酒精。

一個酒精單位的例子：

．1杯約60毫升的加度葡萄酒 (馬天尼酒、砵酒)

．1個酒吧杯約30毫升的烈酒 (威士忌、伏特加)

．一小杯（約100毫升）酒精含量為12%的葡萄酒

．四分三罐（約250毫升）酒精含量為5%的啤酒

你的肝還好嗎？從體檢告訴你！

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酒精的分解九成要靠肝臟進行，而肝臟要分解10克酒精需要至少1小時的時間，所以如果長期飲酒過量就會大大增加肝臟的負擔，因為肝臟平日也要分解其他外來的毒素以及調整代謝等等功能。酒精對肝臟長遠影響包括可引致肝硬化、肝炎、甚至肝癌。而年紀增長，身體容易開始出現不同程度的毛病，適時進行體檢，可以提早揭示潛在的疾病信號。

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．超聲波掃瞄檢查是透過高頻率音波穿過人體皮膚，將身體各個器官及組織顯示成實時圖像，從而觀察器官的運作及血液流過血管的過程，超聲波掃瞄對人體無痛無害，亦沒有輻射，準確可靠且安全。透過檢查得知體內器官及血管的健康狀況，從而作出對應的生活習慣改善或進一步診斷治療。檢查計劃包括卵巢超聲波、卵巢腫瘤指標(癌抗原125) 、子宮超聲波、脂肪肝風險評估以及肝臟超聲波。



酒精在人體的代謝速度很慢

五大聚會解宿醉好物

由於分解酒精需要靠肝臟完成，而酒精在人體的代謝速度很慢，所以基本上並無快速的解酒方法，但可以嘗試一些方法紓緩宿醉的症狀：

． 水：由於酒精會突然加劇身體排水造成脫水的現象，多喝水能緩解因酒精造成的不適。

．寶礦力：由於寶礦力有電解質，可紓緩因身體脫水造成的不適以及稀釋酒精的代謝物。

．香蕉：可以提供電解質以及尹善身體低血糖狀況

．維他命Ｂ群：維他命Ｂ群可以幫忙維持身體新陳代謝，幫忙肝臟提升代謝效能

酒精單位計算器

衛生署提供酒精單位計算器供市民計算平日不同酒款的酒精單位：https://www.change4health.gov.hk/tc/alcohol_aware/alcohol_calculator/index.html

▼同場加映，5個肝臟求救警號：（按圖看清👇👇👇）：

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