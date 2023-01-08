護肝｜10大傷肝壞習慣要避免！睡眠不足5小時患脂肪肝機率上升

台灣營養師程涵宇在Facebook粉絲專頁發文指出，「大部分肝病不一定會有明顯症狀，當有症狀時通常是很嚴重了！」 她說，護肝保肝最好辦法，就是避免「10大傷肝壞習慣」。



根據2021年台灣衛生福利部死因統計資料顯示，肝癌高居台灣主要癌症死因的第2位，它的主要成因與乙型肝炎、丙型肝炎、酒精性肝病、非酒精性脂肪性肝病以及肝硬化有關。但其實睡太少也會傷肝！

10種傷肝壞習慣（按圖了解👇👇👇）

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程涵宇發文分享，建議大家避免「10大傷肝壞習慣」如下：

1. 喝酒

肝臟負責代謝酒精，喝酒會提高肝炎、肝硬化及肝癌的風險。

2. 肥胖

導致肝臟脂肪累積，造成肝臟發炎及肝臟損傷。

3. 亂吃藥

亂吃來路不明的藥，跟沒有照劑量在吃藥。像是來路不明的中藥、西藥，或是超量吃藥，甚至吃藥時跟酒精一起吃，就非常容易造成肝臟傷害。

4. 高油飲食習慣

特別是飽和脂肪（雞皮、肥肉）、紅肉（香腸、火腿）、反式脂肪會造成肝臟穀胱甘肽代謝受損，身體發炎氧化造成脂肪肝，導致肥胖和肝損傷。

5大預防肝病方法：（按圖👇👇👇）

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5. 含糖食物飲料

高糖食物像是蛋糕、含糖氣泡飲料、含糖零食與脂肪肝有關，增加肝臟發炎反應。

6. 發霉食物吃下肚

食物放很久，來回加熱也無法消滅毒素，像是黃麴毒素加熱到高溫280℃才開始分解，一般加熱不易破壞其結構，黃麴毒素具超強致癌性，通常存在於保存不良的花生、穀類、堅果或豆類，長期大量食用被黃麴毒素污染的食物，發生肝癌的風險大幅增加。

程涵宇建議，上述食物只要開封就要放進雪櫃保存，並且早早吃完不要買過量。若是食物有發霉狀況記得丟棄，而不是把發霉的地方去除後剩下的繼續吃。

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7. 纖維吃太少

益生元膳食纖維是不易消化的碳水化合物，存在於大蒜、蘆筍、韭菜、菊苣根和洋蔥中，能夠作為好菌的食物進而幫助抗發炎。程涵宇表示，當攝取不足及壞菌增加微生物代謝失調，在失調腸道環境中產生的乙醇和其他揮發性有機化合物，也可能對肝臟產生毒性作用。

8. 血脂、血糖沒控制

血脂高、胰島素阻抗增加了肝臟脂肪堆積，造成身體發炎反應、肝細胞受損。

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9. 睡眠≤5小時/天

程涵宇指出，研究發現1天睡眠時間≤5小時的人，發生脂肪肝風險的機率比每天睡眠時間≥7小時的人高43％。

10. 久坐少動

《肝病學雜誌》針對14萬名韓國中年男性與女性研究，有近35％的人為脂肪肝。研究發現，久坐與少動都與脂肪肝有關。

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