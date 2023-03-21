盜汗｜睡到一半突然發抖、盜汗正常嗎？5種容易畏寒發冷常見原因

人進入睡眠狀態後，身體的核心溫度會漸漸降低變得適合進入深沉睡眠，如果常常覺得睡覺睡到一半突然發抖或盜汗，除了是受到入睡前溫度與生活習慣影響，也可能會是其他疾病正在悄悄作祟，務必提高警覺。



美國國家睡眠基金會指出，當身體處於睡眠狀態的時候，如果感覺到過於寒冷，肌肉會出現發抖來幫助身體變暖和，但如果周遭環境太熱，身體就會出汗幫助體內釋放多餘的熱量。但以下有幾項原因，很可能是身體出現警訊。

夜間盜汗發抖可能原因（按圖👇👇👇）

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第一，當身體感冒且處於發燒狀態時，免疫系統會對細菌和病毒感染產生免疫反應，身體容易在睡覺時感冒畏寒、發冷等情形。

第二，女性進入更年期後，女性荷爾蒙分泌會變少，入睡時容易出現熱潮紅、盜汗、心悸等現象。

第三，結束全身麻醉之後的病人，也容易會有夜間發抖的問題，其中有高達二至七成者會在開刀後出現術後低溫等現象，身體會不自主地顫抖，想要幫助身體復熱，手術期間需要加強保暖，避免身體承受更大的壓力，導致併發症發生。

第四，當病人停止服用特定藥物，很可能會伴隨藥物戒斷症狀，導致睡覺時出現顫抖，此外服用特定抗抑鬱藥物、癌症治療藥物，也要小心會有夜間盜汗情況。

第五，有大量飲酒習慣或有焦慮、驚恐發作、患有睡眠窒息症，或有甲狀腺機能亢進、胃酸倒流、肥胖、低血糖等現象者，也容易會在晚上出現盜汗的問題。

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如何紓緩夜間盜汗發抖

美國國家睡眠基金會指出，除了針對病症就醫治療外，平時在臥室也可以加裝風扇幫助降溫，或者在睡覺時隨身攜帶一個熱水瓶或加熱墊，幫助身體保持溫暖。如果身體出現發燒症狀，可以多喝水並用溫水擦澡，幫助紓緩發燒症狀。

根據睡眠臨床研究的數據表明，睡眠溫度降低比較容易入睡，但每個人對溫度的需求與喜好不同，可以透過選擇適合的寢具和不同材質的棉被、枕套來幫助入睡，例如夏天可以選用涼感材質、冬天則換上絨毛材質的寢具來幫助入眠。

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另外也建議民眾，如果體質較為怕冷，可以在睡覺前多穿幾層衣物或者套上襪子、毯子，但如果體溫過高或體質比較燥熱的人，可以改穿著寬鬆且透氣的衣服上床睡覺。

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