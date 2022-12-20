養腎穴位｜常感畏寒失眠盜汗或腎氣不足　中醫教4穴道養腎補元氣

中醫認為「腎」為先天之本，既是藏精之所，也主骨生髓。



中醫角度的「腎」並非是單一的器官，它屬於全身多個系統功能的集合，像是體質的強弱、精力、骨骼生長等。因此只要人體的腎氣充足，身體就會強健、活力充沛。相反的若是腎氣不足，就可能會有許多不適症狀。

- 腎陽氣虛的症狀：常感畏寒、腰膝酸冷、帶下稀多或夜尿多、月經不規則或量少。

- 腎陰不足的症狀：有失眠盜汗，口乾咽燥，腰膝酸軟，月經過少或崩漏的現象。



4穴道助養腎補元氣（按圖了解👇👇👇）

+ 4

一、腎俞穴：腰背部中線，肚臍正後方，往左右2指寬。

二、關元穴：肚臍下方4橫指寬處。

三、魚際穴：大拇指的第一掌骨中心處。

四、湧泉穴：腳底前1/3正中凹陷處。

相關文章：護腎｜咖啡降腎衰竭風險、薑黃助排毒 醫生推介多吃4食物護腎👇👇👇

+ 6

如何按摩穴道？

可用按壓、指揉、點按的方式來進行穴道按摩3至5分鐘。

- 按壓：用拇指在穴位上，慢慢向下按壓。

- 指揉：用拇指或食指指腹，小幅度旋轉畫圈揉動。

- 點按：用手指，來點按穴位。



延伸閱讀：

養腎補全身！跟著十二經絡來養生【酉時－腎經篇】

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」