養腎穴位｜常感畏寒失眠盜汗或腎氣不足 中醫教4穴道養腎補元氣
撰文：Heho健康
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中醫認為「腎」為先天之本，既是藏精之所，也主骨生髓。
中醫角度的「腎」並非是單一的器官，它屬於全身多個系統功能的集合，像是體質的強弱、精力、骨骼生長等。因此只要人體的腎氣充足，身體就會強健、活力充沛。相反的若是腎氣不足，就可能會有許多不適症狀。
- 腎陽氣虛的症狀：常感畏寒、腰膝酸冷、帶下稀多或夜尿多、月經不規則或量少。
- 腎陰不足的症狀：有失眠盜汗，口乾咽燥，腰膝酸軟，月經過少或崩漏的現象。
4穴道助養腎補元氣（按圖了解👇👇👇）
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一、腎俞穴：腰背部中線，肚臍正後方，往左右2指寬。
二、關元穴：肚臍下方4橫指寬處。
三、魚際穴：大拇指的第一掌骨中心處。
四、湧泉穴：腳底前1/3正中凹陷處。
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如何按摩穴道？
可用按壓、指揉、點按的方式來進行穴道按摩3至5分鐘。
- 按壓：用拇指在穴位上，慢慢向下按壓。
- 指揉：用拇指或食指指腹，小幅度旋轉畫圈揉動。
- 點按：用手指，來點按穴位。
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