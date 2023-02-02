多囊卵巢症｜女子月經狂流83天 肥胖為患病主要因素 3點控制體重

大多數女性月經平均天數為5天，但美國北卡羅來納州女子梅伊（Ronny Maye）卻在一次來潮時，持續狂流經血多達83天，甚至必須接受輸血、子宮擴刮手術治療，而造成她嚴重失血原因，是名為「多囊性卵巢症候群」（PCOS）的疾病，該病除會造成經血、經期異常外，還有肥胖、糖尿病、心血管疾病以及阻塞性睡眠呼吸暫停等併發症。



據《Insider》報導，非裔女子梅伊過去因經期不規律被診斷患有多囊性卵巢症候群，並嘗試與之共存，但2018年一次異常出血，卻讓她被送進急診室。

當天她自辦公室座位起身後，發現自己「站在一攤血泊中」，且原本停止的經血，從廁所返回座位途中，再度持續流出，令梅伊決定提早返家休養。然而，這趟只有10分鐘車程，經血仍然沒有停止，她在之後一小時裡，用光了各一整包的衛生棉、棉條，嚇得她趕緊就醫並被送進急診。

在醫院，醫護人員多次更換床具、給予止血藥物，還輸血、輸液緩解脫水與失血。當日晚上，她還因血壓下降併有心率上升，以及貧血、脫水、血紅素數值極低，需要再度接受緊急治療並在醫院待上整個周末。在梅伊整個83天出血過程中，除接受子宮擴刮手術，還在體內放置避孕器以調節月經。

何謂多囊卵巢症？

多囊卵巢症是女性常見的內分泌失調婦科疾病，估計約6至12%正值生育年齡的婦女受病症影響，患者大多因為月經紊亂、不孕或多毛等問題求醫並確診。多囊卵巢症患者的卵巢中會形成許多微小的囊腫，無法定期排卵，現時患病成因未明，有指是因為婦女體內出現過高的胰島素抗阻或黃體激素，引致過多的雄激素產生，誘發荷爾蒙失調。

多囊性卵巢常見的症狀包括：

1. 月經失調 (無月經或一年只來9次以下；兩次月經相隔>35天)



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2. 不孕



3. 體毛變多、突然出現嚴重暗瘡（青春痘）、掉髮



4. 肥胖、血脂異常、糖尿病等新陳代謝問題



5. 失眠



6. 皮膚敏感



7. 盆骨疼痛



8. 性慾低下



9. 頸、腋下或乳房之間出現深色而厚的皮膚斑



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患多囊性卵巢症都會發胖嗎？

台灣中醫師黃譯萱在facebook專頁上分享指，「肥胖是引發多囊性卵巢的原因，而非結果」，並非所有的多囊性卵巢症候群的婦女都會肥胖，在台灣就有不少的多囊病人都是屬於「瘦多囊」，而臨床上可見到若同時有嚴重青春痘表現的多為「瘦多囊」。然而不管是胖多囊或是瘦多囊，在內臟脂肪組織的表現都類似，因此代謝疾病的風險都會提高。因此雖然瘦多囊女性不需要減重，但仍需要運動來改善新陳代謝、調整內分泌喔。

多囊性卵巢症如何控制體重？

現時認為肥胖是惡化多囊性卵巢的主要後天因素，因此建議減掉體重的5~10%，但對於多囊性卵巢症候群病人來說，要減重存在困難。由於肥胖的多囊性卵巢症候群病人常合併有高血脂症，血液中的三酸甘油酯偏高，且嚴重多囊性卵巢症候群病人常會引發代謝症候群，所以和一般人相比，罹患第二型糖尿病及心血管疾病的風險也大幅上升，這些代謝問題會造成病人易胖難瘦。

中醫師建議多囊性卵巢症患者跟隨以下3點飲食指南：

1. 減少精緻澱粉的低GI飲食



避免如白麵包、白吐司、餅乾、貝果、麵條等加工後澱粉，以omega-3取代飽和及反式脂肪酸，減少進食炸物、糕點、酥餅類等含反式脂肪之食品，選擇鮭魚、鮪魚、豆腐、核桃或南瓜籽等堅果，

2. 採取地中海飲食



以水果、蔬菜葉子、堅果、豆科植物為最大比例，配合適量魚、乳製品、紅酒，再輔以相當少的肉

3. 注意維生素D、鉻等維生素及礦物質之補充

