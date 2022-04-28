月經｜女士經前暴躁伴侶避之則吉？ 忽視恐萌死念 醫生教紓緩四招

不少女士經前或來經期間情緒尤其波動，出現焦躁不安和鬱悶等情緒。這些並非女性發脾氣的藉口，而是因為她們正飽受「經前綜合症」或「經前不悅症」困擾。這些病症對女性的身心有甚麼影響？又可如何改善？



不少女士經前或來經期間情緒尤其波動，出現焦躁不安和鬱悶等情緒。（Shutterstock）

「經前綜合症」是甚麼？

據精神科專科醫生沈君豪介紹，經前綜合症（Premenstrual syndrome，PMS）指女性月經來潮前生理和心理出現短暫變化，生理上出現疲勞、胃口變差、失眠、肚子不適（腹痛、腹瀉或便秘）、胸部脹痛等徵狀。由於荷爾蒙變化以致腦部血清素濃度出現轉變，女性的情緒變得波動，出現焦躁、焦慮、抑鬱等情緒。這些徵狀一般在月經來潮前一星期開始出現，經後會逐漸消失。

「經前不悅症」是甚麼？

經前不悅症（Premenstrual dysphoric disorder，PMDD）的徵狀與經前綜合症有相似之處，但整體徵狀更為嚴重。據精神疾病診斷準則手冊（DSM）為經前不悅症訂立了一個診斷標準顯示，患者在經前一星期會出現部分明顯的徵狀：

1. 情緒波動

2. 易怒

3. 焦慮

4. 抑鬱

5. 感到緊張

6. 難以集中精神

7. 疲勞

8. 失去興趣

9. 胃口暴增或食慾不振

10. 失眠或嗜睡

11. 感覺失控

12. 胸部脹痛

13. 關節疼痛

14. 頭痛



這些徵狀經常在月經來潮前出現，在月經來時緩解，經後則得以改善。而這個循環在下一次的月經周期又會再度出現，周而復始一段長時間，部分患者在求診時表示被這些徵狀困擾了數年。

經前不悅症所致的大幅度情緒波動高度影響日常生活、工作、學業和人際關係，嚴重者更會產生自殺傾向。

▼經前不悅症知多啲：（按圖看清👇👇👇）

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女士經期期間的波動情緒，伴侶總是首當其衝。(Shutterstock)

「經前綜合症」和「經前不悅症」不是抑鬱症

沈君豪醫生分享指，曾有一名約30歲的經前不悅症患者，她每逢月經來潮也會情緒低落、發脾氣、對諸事看不順眼、與丈夫惡言相向，令夫妻關係日漸惡化，更一度面臨離婚的邊緣。幸好她尋求治療，後來才得悉一切是經前不悅症作崇。在接受藥物和心理治療後，腦部血清素恢復平衡，亦學會更多有效方法去管理情緒，而老公亦體諒她的病症，二人關係得以改善，情緒亦平伏了很多。

雖然經前綜合症和經前不悅症均會使女性情緒抑鬱，但並不等於患上抑鬱症。抑鬱症患者大部分時間的情緒處於低落，而經前綜合症和經前不悅症患者的抑鬱情緒主要集中在經期前，其他時間的情緒則與平日無異。

▼同場加映：調經保健穴位（按圖👇👇👇）

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有情緒病病史的女性風險較高

若女性曾出現經前綜合症的徵狀，亦會有較高機率演化成經前不悅症。造成經前不悅症的確切原因未明，但相信與荷爾蒙變化有關，有研究顯示可能受以下因素影響：

1. 遺傳



若家族成員曾患情緒病、出現經前綜合症或經前不悅症，則有較高風險出現經前綜合症或經前不悅症。

2. 吸煙



吸煙會影響荷爾蒙的敏感度，有機會觸發相關症狀。

3. 創傷和壓力



經前不悅症可能與過去的創傷和壓力有關，曾患情緒病（例如抑鬱症和焦慮症）的女性有較高風險。

▼同場加映，生理周期還有什麼常見症狀？症狀的成因又有可能是？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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四招緩和不穩情緒

1. 保持生活規律



作息和三餐定時有助保持健康的狀態。

2. 適量運動



建議每週做4至5次半小時的帶氧運動（例如緩步跑、跳舞），有助促進血液循環、放鬆肌肉和改善心情。

3. 培養興趣及適量進行社交活動



培養興趣及進行社交活動，均有助促進精神健康。

4. 健康飲食



避免攝取刺激性食物，例如含咖啡因和酒精的飲品、高糖、高鹽、高脂肪的食物；反之，建議多攝取蔬果、高蛋白質、含脂肪、穀物類的食物。

蔬果：青菜、紅蘿蔔

高蛋白質：豆腐、蛋

含脂肪：果仁、乾果

穀物類：麥包、燕麥片



倘若情況仍未有改善，便需向醫護等專業人求助。