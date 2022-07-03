月經｜6種經期必吃水果緩解經痛、消水腫　喝這款茶加速經血排空

女性月經期間受到荷爾蒙變化影響，總是容易不舒服、心情差甚至會經痛，除了吃止痛藥之外，也可以吃點新鮮水果讓身體舒服一點！



醫師推薦6種常見又好吃的水果，包括蘋果、熱情果、香蕉、番茄、牛油果和提子，可以平復經痛、吃進好心情；中醫師則建議，水果要依照自己的體質狀況攝取，才能達到最佳效果。

6種經期可多吃的水果 不要打成果汁（按圖👇👇👇）

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台灣新竹國泰綜合醫院婦產科主治醫師張瑜芹表示，這6種水果有不同的營養價值，建議直接切來吃，不要打成果汁，才不會破壞營養素。

1. 蘋果：有豐富的有機酸和纖維，可以加速腸胃蠕動，讓經血更順利排出，減少疼痛。

2. 熱情果：有豐富的維他命C，可以幫助鐵質吸收並緩解痛經。

3. 香蕉：有豐富的鎂，可以紓緩疼痛、讓心情變好。

4. 番茄：茄紅素豐富的番茄可以消水腫，經期容易浮腫的人可以吃。

5. 牛油果：牛油果有助排除污血，還有豐富維他命E，可以穩定神經。

6. 提子：提子可以補血，還有豐富的微量元素，是經期時很好的水果。

熱性體質吃熱情果 寒性體質吃牛油果

台灣康華中醫診所院長張家蓓表示，女性經期受黃體素影響，容易水腫，而且經痛可能伴隨腸胃不適、容易想吐；就中醫來說，酸性食物會收縮、引起痙攣，而熱情果偏酸，可能加重想吐的情形，建議體質偏熱的人再吃熱情果，體質偏寒的人則比較適合吃牛油果。

至於提子因為「色深不酸、甘能緩」，也就是甜味可以緩和痛的感覺，所以有點類似像吃朱古力的效果，能緩解經痛；其他如蘋果、香蕉、番茄等就沒有特別的禁忌，但要提醒，番茄的纖維高，吃多容易腹瀉，要適可而止。

▼4種經痛反映什麼？（按圖👇👇👇）

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肥胖易經痛 紅糖生薑水可助排空

張家蓓建議，經期有血塊的人，平常可以多吃黑木耳，而月經期間，可以喝紅糖加生薑煮水，或是攝取月見草油，幫助經血排乾淨；肥胖的人因為身體處在發炎狀態，所以容易痛經，應設法控制體重；而一般迷思認為經期大吃特吃不會變胖，其實是因為經期過後、荷爾蒙作用消退，身體會消水腫，不過只有消水並沒有消脂肪，所以月經期間還是要注意均衡飲食。

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