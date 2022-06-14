月經調理｜心事有誰知？原來月經知！ 鑽牛角尖損氣血應點調理？

多愁善感、愛鑽牛角尖的女士要留意，因長期耗費心神原來亦會影響月經。然而，要一下子讓性格樂天起來似乎不切實際，總是心事重重的女士到底應如何避免因思慮過度而令月經周期大受影響？



長期思慮過度原來亦會影響月經。(Shutterstock)

思慮過度恐致經量減少

註冊中醫師何肇婷指，中醫認為「思傷脾」，即思慮過度會傷脾，當中最明顯的表現就是憂心時胃口轉差，就算見到自己喜歡的食物都不想吃，而食量減少令身體缺少製造氣血的原料。

同時亦會「思則氣結」，即思慮過度會導致氣的流動減慢，臟腑的功能亦會減弱，就算有食物到肚，脾胃運化功能變差，生成氣血的速度和份量會隨之下降，長期思慮過度，久而久之，體內氣血開始不足，當中可能出現以下3類情況：

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血虛



最直接可引致經量減少、月經後期(超過35天才來1次月經)、甚至閉經。另伴隨頭暈、面色青白、眼花、麻痺等症狀；而有些人因血虛，體內會形成虛火，反會引起月經先期(少於21天來經1次)或經前綜合症，伴隨著失眠、身熱、心煩等症狀。

氣虛



影響正常生理活動，令屏障變薄，使出血增加，形成月經先期、月經量多、色淡而稀、點滴不盡、崩漏等情況。來經時亦容易疲倦、水腫、泄瀉或胃口不佳。

氣結



產生氣滯，可導致月經後期、乳房脹痛、腹脹不適、痛經、情緒鬱悶等症狀。

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練習冥想調整思緒

另外，中醫認為「心藏神、主神志」，何肇婷醫師指出思慮過度暗耗心血，心血不足會引起驚恐心悸、記憶力減退、不能集中精神、失眠等問題，如果一個女性本身心血不足，因來經時氣血下聚於子宮，令心血更少，以上症狀會加重。臨床上，醫師會視乎情況，處方補益心脾、益氣養血、滋陰降火、理氣解鬱等藥物，或需配合針灸，平衡體內氣血陰陽。

雖然擔憂太多可以視為性格或習慣的一種，不過傾向將情感或想法向內收，在事情上鑽牛角尖，其實是在不斷消耗身體的氣血。所以若是因思慮過度致病，除了服用中藥或做針灸外，患者亦要有意識地減少這種「內耗」，例如透過練習冥想，學習專注在當下，減少過多的思緒，調整身體的反應，定期幫自己的心靈來個大掃除。

何肇婷醫師亦特別推薦一款玫瑰洋甘菊陳皮茶，可居家沖泡安神，適合經前飲用。

玫瑰洋甘菊陳皮茶



功效：疏肝理氣、解鬱安神

材料：玫瑰花5粒、洋甘菊茶包1個、陳皮半瓣

做法：



1.材料洗淨，陳皮剪碎。

2.杯中加入熱水及材料，焗泡10分鐘後飲用。

服用方法: 在月經前7-10天開始飲用，可每日或隔日1杯

適合對象：經前容易乳房脹痛、腹痛、情緒波動、失眠人士

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