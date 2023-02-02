頭痛｜一起身就頭痛或是「腦脊髓液」流出 認清低腦壓頭痛6大症狀

早上一起身就頭痛，但一躺回去痛感就消退不少，為了不頭痛只好躺著休息，卻又因為這樣不容易被採信的理由遭人冷嘲熱諷一番。



而這種躺著就沒事的頭痛卻有可能是「腦脊髓液」流出來導致，若頭痛嚴重，最好還是上醫院找原因。

什麼是低腦壓頭痛？盤點6大症狀（按圖👇👇👇）

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一起身就頭痛的「懶人病」

「頭痛」很直覺的會想到是顱內壓力太大，有一種爆血管的感覺造成的痛感，但其實當我們顱內壓力太低，也會造成頭痛。這種頭痛稱為「低腦壓頭痛」，躺著的時候都完全沒問題，只要一起身就不舒服，看起來很像是懶人為了逃避做事而編出來的病，所以又有一個戲謔的稱呼是「懶人型頭痛」。

低腦壓頭痛的症狀

1. 只要起身就頭痛，不管是坐著或是站著，但躺下後頭痛就明顯改善。

2. 頭痛得厲害的時候甚至會感到噁心嘔吐。

3. 脖子僵硬、肩頸隨著頭痛一起感到疼痛。

4. 變得畏光、視力模糊或是產生複視現象。

5. 耳朵會出現回音、聽不清楚，甚至完全聽不到。

6. 通常是兩側型的頭痛，但不會感覺血管在跳動，通常閉氣而肚子用力（努責現象）、例如大便時，頭痛的程度會更高。



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這種低腦壓的頭痛，可能來自頭部外傷、或是不明原因，造成腦脊髓液外漏，因為腦部的壓力是固定的，如果顱內壓力太低，硬腦膜的血流就會太多、超過顱內可以承受的程度，造成頭痛。到神經科做檢查時，透過磁力共振（又稱磁振造影，MRI）就可以確認腦脊髓液流出的位置。

通常接受腦脊髓液抽吸檢查的患者，或是脊髓半身麻醉的人，在術後幾天就會發生這種狀況，因為必須經由硬腦膜穿刺才能取到腦脊髓液，但在硬腦膜還沒有修復之前，就可能會有輕微的腦脊髓液外漏，通常大量補充水分幾天之後就會好。

或是有人可能是跌倒、甚至是用力咳嗽，造成硬腦膜的破洞，這些人可能代表硬腦膜已經變得脆弱，可能是先天或是後天造成；但大部分人都找不出硬腦膜破洞的原因。

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怎麼治療這種頭痛

大部份的這種低腦壓頭痛，只要多休息、喝大量的水，配合茶或咖啡讓血壓降低，都會在2~4星期左右恢復，有些比較快的人甚至1星期就症狀消失；因為身體自然會有修復硬腦膜的機制，先控制住顱內的壓力、等待腦膜修復完，解除顱內壓力太小的問題，自然就會好起來。

如果休息沒有效果，可以進行「硬腦膜外注射」，將病人自己的血液或是生理食鹽水、葡萄糖等物質，注射到滲漏的地方，把破洞補起來，通常效果非常好，手術隔天疼痛就消失很多，視情況可以做1~3次。如果還是沒有效果，只能用傳統手術直接補滲漏的地方，但風險高、也不見得會成功。

雖然這種疾病不是一個大病，但有少部分的人會造成硬腦膜下出血，可能會誘發中風或是失智，所以建議如果頭痛很長一段時間，還是要去醫院找出真正的原因。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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