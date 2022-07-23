偏頭痛飲食｜病患應避免吃芝士、加工食品　攝取鎂鈣B雜有助改善

偏頭痛發作時，大腦宛如未爆炸彈一般，令人痛苦萬分、苦不堪言。除了藥物治療外，日常生活中哪些食物會加劇偏頭痛症狀？哪些又能緩解疼痛？台灣叮噹營養師（戴岑樺）為大家逐一解析。



世界衛生組織（WHO）將偏頭痛列為全球前20大失能疾病之一，全世界患病率更高達7％～16％不等。據統計，台灣的偏頭痛患病率約有10%，其中有1%是嚴重偏頭痛患者，然而嚴重偏頭痛造成的失能程度堪比認知障礙症、四肢癱瘓，反覆發作的偏頭痛還會造成腦心血管疾病風險增加。

▼ 偏頭痛飲食指南（按圖看清 👇👇👇）

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偏頭痛的病患應避免攝取3C食物、加工食品

造成偏頭痛的原因可能是，身體缺乏一些維他命、礦物質，加上現代人常常待在冷氣房裏面吹冷氣導致排汗不夠，降低了排汗幫助人體排出廢物、促進新陳代謝的作用。此外，觸發頭痛的食物含有刺激血管作用、神經組織的胺基酸。有研究指出，有頭痛、偏頭痛的患者，通常血液中的生物胺濃度較高，生物胺引起頭痛機制，可能與身體內缺乏二胺氧化酶( diamin oxidase )有關，含有生物胺的氨基酸包含組胺酸，酪胺酸，絲胺酸等胺基酸。

戴岑樺建議，避免兩大類食物，第一「3C食物」包含芝士類、朱古力類、柑橘類等，這些食材含酪胺酸，而酪胺酸是一種非必需胺基酸，可能會造成人體的血管容易收縮、痙攣引發偏頭痛問題；此外，第二「加工食品」包含香腸、熱狗、火腿、肉絲等，這些食品內含有亞硝酸鹽來做防腐的的功用，而亞硝酸鹽也會讓人體血管收縮、擴張，導致偏頭痛容易發生。

▼ 偏頭痛成因 （按圖了解👇👇👇）：

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鎂、鈣、B雜改善偏頭痛！

鎂可以調節人體的神經作用，若缺乏就有容易讓人體肌肉較為緊繃，戴岑樺表示，鎂可以幫助調節血流和放鬆肌肉，含鎂的食物有腰果、杏仁與香蕉等，也可以補充小魚乾、黑芝麻、牛奶等含有鈣質的食物。此外， 維他命B雜、魚油等保健食品也可以做補充，在天然食材上則可以選擇，三文魚、深海里頭的Omega-3可以促進腦部循環、抗發炎，B雜的食物則有菠菜、燕麥、全穀類等食物。

紓緩肩頸運動助減緩疼痛

偏頭痛意味着頭皮的緊繃度是高的，可以去留意自己的頸部、肩膀的肌肉也是緊繃的，導致血液送不上去，因此引發一些偏頭痛問題。戴岑樺分享，民眾可以做一些舒緩肩頸的運動，養成有氧運動、重量訓練的運動習慣都會對健康有所幫助。

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