頭痛｜這些食物引發頭痛！多吃8食物攝取維他命C、B雜助減緩頭痛

頭痛是很常見的疾病，或許因為天冷天熱、過敏性鼻炎等等，頭痛原因百百種，除了了解緩解疼痛的方法，或許也能試試從飲食上進行變因控制。



這些食物吃了會引發頭痛

這類食物通常是含有各種不同生物胺基酸的食物，其中肽胺酸會導致血管收縮、引發前庭神經的敏感，而組織胺酸會引發過敏，所以抗過敏的藥物才稱為「抗組織胺」。另外，會影響血壓的酒精、尼古丁跟咖啡因，也會因為血管收縮或擴張造成血壓不穩的頭痛，但程度因人而異。

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程度因人而異的食品

酒精：少量尚可，但喝到多少會造成頭痛，則看每個人的體質，有些人喝紅酒會比較容易頭痛。

尼古丁：雖然尼古丁是一種存在茄科植物中天然的生物鹼，但少量並不會影響太多，就像有人吃茄子會過敏、有人吃薯仔會嘔吐，有這麼嚴重的反應才需要避免食用，所以比起進食攝取，主要還是抽煙的危害最大。

咖啡因：接受程度也是因人而異，有些人反而屬於不喝咖啡會頭痛的類型。

含有肽胺酸跟組織胺酸的食物（按圖看清👇👇👇）

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- 酒類

- 醃漬或罐頭食品

- 熟成芝士

- 煙燻肉品如火腿、香腸

- 貝類

- 堅果類如花生、核桃、腰果

- 朱古力與可可製品

- 大部分柑橘類水果如檸檬、青檸，另有奇異果、鳳梨、梅子

- 小麥製品

- 醋

- 微波食品、即食食品

- 含有添加物、人工色素的甜食、零食，如苯甲酸鹽、亞硫酸鹽、亞硝酸鹽、味精、阿斯巴甜（同時也會促進身體分泌組織胺）



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哪些食物可助減緩頭痛

既然知道這些食物會造成神經敏感，或是過敏反應，進而引發頭痛，那就可以吃一些放鬆神經的營養素，或是上述這些容易引發頭痛的成分含量較少的食物。不過這些成分其實都是身體中的必需胺基酸，也負責人體的代謝調節，可能是因為太多導致代謝不平均，而造成頭痛。

所以這時候補充幫助代謝的維他命B雜，可以幫助神經放鬆，一般所稱的B雜包含B1、B2、B3（煙酸）、B5（泛酸）、B6、B7（生物素）、B9（葉酸）和B12，屬於水溶性維他命，多作用在神經傳導的代謝上，所以缺乏時會造成神經發炎、引起頭暈、頭痛、疲倦無力、貧血、幻覺等症狀。

而神經發炎也可能是身體的抗氧化能力不足造成，所以多吃含有維他命C、β-胡蘿蔔素的食物，或是含有核苷酸的食物，也可以幫助減緩頭痛。

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吃這些食物可以減緩頭痛

- 新鮮紅肉、白肉

- 新鮮水果（除了柑橘類、士多啤梨、番茄）

- 新鮮蔬菜，如西蘭花、蘆筍、甜椒、所有菇類

- 五穀雜糧類如小米、燕麥、五穀米粉、粟米粉

- 無酵母的麵包

- 新鮮的牛奶

- 米漿

- 天然的草藥茶或是花草茶



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頭暈、頭痛好難受？４大穴道速緩解

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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