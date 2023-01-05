腎臟癌｜6大常見症狀出現血尿需儘快就醫　4大高危險族群定期檢查

什麼是腎臟癌？所有從腎臟部位發生的惡性腫瘤都可稱做腎臟癌，根據腫瘤的細胞型態，可以分為腎細胞癌、腎腺癌、腎盂癌及其它比較少見的腫瘤。



初期的腎臟癌沒有任何症狀，隨著腫瘤慢慢變大，病患才可能會出現不適症狀，而且症狀也經常會讓人忽略。當腫瘤又持續在進展時，就會合併疲倦、食慾不佳、體重減輕、貧血、發燒等症狀，只有少數的人會因為健康檢查而發現的。

腎臟癌的常見症狀、4大高危險族群（按圖👇👇👇）

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腎臟癌的常見症狀

1. 血尿：尿液顏色可能會變深咖啡色或淡粉紅色，症狀會發生的機率為59%

2. 腰部的無痛性腫塊：症狀會發生的機率為45%

3. 高血壓：症狀會發生的機率為12.7%

4. 間歇性發燒：症狀會發生的機率為14%

5. 貧血：症狀會發生的機率為36%

6. 沿著肋緣的下背痛或單側腰痛：症狀會發生的機率為41%



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腎臟癌的4大高危險族群

1. 遺傳性家族病史

2. 吸煙者

3. 高血壓患者

4. 肥胖



要降低罹患腎臟癌的風險，建議以上4大族群調整生活習慣，例如：戒煙、合理使用降血壓藥、合理飲食和控制體重。此外，每年進行健康檢查也是很重要的，有70%的早期腎臟癌是透過健康檢查發現的，可以透過手術治癒，所以有家族遺傳病史或是高風險族群應積極進行健康檢查或是基因檢測，防患未然。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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