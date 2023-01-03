脫髮｜5方法帶你從營養看掉髮　營養師教多吃黑色食物助保養頭髮

脫髮無論對於男性或女性的影響都相當地大，尤其是當脫髮肉眼可見，讓人焦慮心煩。



加上部分女性本來髮量就相當多又留長頭髮，一旦開始嚴重落髮，感覺也特別明顯。台灣營養師賀菡懿提出5個方法幫助民眾從「營養」基礎開始，阻止落髮發生。

「5方法」帶你從營養看脫髮（按圖👇👇👇）

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1. 確認基本營養，補鐵很重要

想解決掉髮，基本的蛋白質攝取量是相當重要的，尤其有些人為了減重、瘦身，可能會有飲食偏差情形，過於激烈的低醣、低油也可能會影響頭髮生長。除了3大營養素外，其中鐵質的攝取尤其重要，特別是女性因有生理週期會容易有貧血問題，加上腸胃不好，更是吸收不良，造成鐵質缺乏。

台灣營養師賀菡懿建議民眾，鐵不要補充太高劑量，因為鐵在身體裡也可能成為促氧化劑，所以建議可以同時補充維他命C，或是搭配葉酸、維他命B12等，讓鐵質的運輸和利用率更好。

2. 多吃黑色食物

傳統上有以形補形的概念，而黑色食物通常也是植物性鐵質較高的食物，所以不能說沒有道理。在一般西方營養學中，沒有像是木耳、黑豆這類的食物，所以容易忽略，但東亞國家向來盛行多吃黑色食物養頭髮，很推薦民眾進行補充。

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3. 迷迭香精油

在簡單的日常生活中，也可以試試看用精油來防落髮，尤其是迷迭香精油被認為有促進生髮的功效，加上植物油稀釋後按摩頭髮，同時養護髮根又能釋放頭皮壓力，是個紓壓又安全的作法，精油的用法有很多細節，還可搭配多種不同作用的精油按摩，但更建議民眾要先詢問過專業的香薰治療師，再進行使用尤佳。

4. 壓力型落髮，用機能性藥草調節

高度壓力下也會有明顯的掉髮量產生，從功能醫學領域來說，透過機能性藥草，來調節腎上腺壓力是相當重要的介入。有些民眾會詢問是否可以使用相似的中藥材代替，賀菡懿也提醒，中藥畢竟是藥物，還是要先經由中醫師的把脈評估後再使用，以免造成其他副作用反而更傷身。

5. 荷爾蒙代謝異常

男性中常見落髮原因是睪固酮代謝物「二氫睪酮」異常升高，或是天生毛囊接受器對「二氫睪酮」較敏感導致。建議患者避免油炸食物，多吃十字花科蔬菜、菇類、黃豆、綠茶等食物，這些都對男性荷爾蒙的平衡相當重要。

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女性則是會因為長期慢性壓力，導致身體消耗皮質醇，產生黃體酮竊取而黃體酮不足，進而影響到生理周期、經前症候群、落髮等等問題，因此紓壓和抗發炎飲食對女性來說是減少落髮的關鍵。

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