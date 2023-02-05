關節痛｜天氣凍就覺關節緊繃？3大膝關節退化前兆　必學7招保養

天氣急凍、一冷就關節緊嗎？小心可能是退化性關節炎警訊。



醫師表示，很多樂齡族天冷關節就卡卡，如果嚴重到必須一步一步側走才能下樓梯，可能就是關節退化的前兆。建議平時少蹲、少跪、少跑、少上下階梯，可以做些抬腿運動，訓練大腿股四頭肌，幫助保護膝關節。

7招保養膝關節（點擊下圖看清！👇👇👇）

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無法正常下樓梯、站久軟腳 膝關節退化前兆

台灣亞東醫院骨科醫師陳鈺泓表示，許多年長者因身體老化、年輕時工作反覆蹲站，或過度肥胖等問題，造成各種膝關節病變，影響行走。如果有以下症狀，就可能是膝關節退化的前兆，建議就醫：

- 無法正常走下樓梯，必須一步步側走下樓。

- 蹲不下且需兩手撐著膝蓋才站得起來。

- 站久會軟腳。



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注意保暖、用推車搬物 7招保養膝關節

許多人誤以為「運動」是造成關節痠痛、甚至關節炎的主因之一，其實過度運動會痛，但長時間不動會更痛，因此還是要活動。藉由適度運動加強肌力，能有效分擔關節的工作，不讓關節持續承受不當的壓力，就能延長關節壽命。他表示，其實在日常生活中，可以透過注意幾項小細節來保養膝關節。

1. 天氣冷時注意保暖，避免關節受寒。

2. 旅行時使用輕便、附輪子的行李箱。

3. 使用推車搬運重物，做家事及搬重物時避免過多來回。

4. 若膝關節感到痠痛，最好是睡過一覺起來後就能恢復的程度，如果休息了一夜還是痠痛，表示運動強度已超過關節所能負荷。

5. 從事任何活動時，多坐下，少站立。

6. 建議膝蓋伸直，實施抬腿運動訓練大腿股四頭肌。

7. 少蹲、少跪、少跑、少上下階梯，走平路散步即可。



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陳鈺泓建議，關節保養要從30歲就開始，平常沒有運動者關節退化速度比一般人更快，可以多做游泳、健走、腳踏車、瑜伽等運動維持關節健康，但切記不可過度運動。

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