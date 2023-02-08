食物營養｜豆奶可取代鮮奶？兩種人要喝前需注意 選購時細閱標籤

「燕麥奶」咖啡從國外紅到台灣，成為時下最流行飲料；隨著蔬食風潮，豆奶在各種手搖飲料中持續迸出創意火花！燕麥奶、豆奶、牛奶名稱雖然都有「奶」，但是製作方式與營養成分卻是大不同！台灣食品藥物管理署（食藥署）邀請蔡孟融營養師為大家分析其中的差異。



從原料到製程，三者皆不同

蔡營養師指出，燕麥奶是將燕麥以水浸泡後，加水磨成漿、煮沸、過濾製成，有些燕麥奶產品會使用酵素水解改善質地，或額外添加油脂、食品添加物等成分，讓口感與牛乳更相近、品質更穩定。而豆奶是將黃豆浸泡於水中，再磨漿、分離豆渣、煮沸而成；牛奶則是乳牛分泌的乳汁，經殺菌等步驟處理後，即可飲用。

圖片來源：台灣食藥署

蔡營養師強調，以六大類食物來區分，燕麥奶屬於「全穀雜糧類」，主要營養成分是醣類（碳水化合物）；俗稱豆漿的豆奶則屬「豆魚蛋肉類」，以提供蛋白質為主，且是同類別中推薦最優先攝取的食材；牛奶則屬「乳品類」，可提供碳水化合物、蛋白質、脂質，是很好的鈣質來源。

喝前要注意！腎功能不佳、過敏者需留意

蔡營養師提醒，一般人很容易攝取過量的醣類，因此在喝燕麥奶時，需注意一天攝取的醣類總量，避免身體造成負擔。而高齡者、減重者等常有蛋白質攝取不足的狀況，建議多喝豆奶與牛奶。

由於牛奶、大豆是過敏原，對這些成分過敏的人需注意，此外，喝豆奶容易產生脹氣、有乳糖不耐症的人應避免飲用牛奶。此外，豆奶與牛奶含有較多蛋白質，若飲食中有限制蛋白質的病患，如：腎功能不佳者，應先與醫師討論，再遵循醫囑適量飲用。

食藥署叮嚀：燕麥奶、豆奶、牛奶的營養成分不同，應注意營養素的均衡攝取。此外，飲品在開封後都應儘速飲用完畢，或放置冷藏保存；大包裝飲品則避免對口飲用，以免口中細菌污染飲品，導致腐敗加速，造成食安疑慮。

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消委會提醒選購時應細閱營養標籤

消委會亦曾發佈了一份有關植物奶的消費指南，解構各種植物奶的營養價值。

消委會建議市民在選購物奶時應細閱營養標籤上的糖含量，因為市面上有不少植物奶都為讓更多人可以接受而添加糖，建議選購無添加糖或低糖的植物奶產品，以免因攝取過多糖分而致肥。

另外，由於一般植物奶的營養含量都不及牛奶，如果想以植物奶取代牛奶吸收營養的話，建議選購有額外添加鈣及維他命B12等營養素的植物奶。另外，大豆、杏仁、堅果等都是常見致敏原，消委會揀選植物奶時候要細閱成分列表，避免飲用有機會致敏的產品。

參考資料：台灣食品藥物管理署、消費者委員會