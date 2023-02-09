指甲｜心血管阻塞、癌症都可從指甲看出？2種情況恐肺心臟在求救

你知道嗎？除了皮膚之外，指甲也可以看出一個人的健康狀況，甚至還能透過指甲看出心血管阻塞、重金屬中毒、癌症、肝臟或是血糖問題。台灣家醫科醫師李思賢點出2種比較特別的指甲外觀，提醒民眾若出現這2種情況，可能就是身體在發出求救訊號了。



李思賢在Facebook粉絲專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」指出，手指甲生長的速度約每個月0.3厘米，而腳指甲每個月約長0.15厘米。他也點出不只皮膚可以看出一個人的健康狀況，指甲也可以，一般健康的指甲是平滑圓潤帶有光澤的。

從4種指甲顏色看身體健康（按圖了解👇👇👇）

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李思賢指出，若是指甲外觀呈現「太凸」或「太扁」的狀態，就要小心可能是身體發出警訊了！

李思賢表示，太凸的指甲被稱為「杵狀指」，暗示身體可能有末端氧氣不足的現象，原因可能跟「肺部」或是「心臟」有關。所以「杵狀指」常在有煙癮的人身上看到，包括肺氣腫、肺結核、肺纖維化、肺炎、肺癌或是其他肺部疾病。但也有可能是心臟或腸道問題，另外在一些感染疾病像是AIDS（愛滋病）的患者手上也會看到這種指甲。但只要處理根本問題，指甲的狀況就能得到改善。

▼初步自我檢查杵狀指（The Schamroth Window Test）：（按圖 👇👇👇）

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至於太扁的指甲則被稱作「匙狀甲」，最常見的原因是「缺鐵」，但缺鐵的根本原因有可能是吸收不良、慢性出血、維他命C缺乏、癌症、腸道等問題。另外，像是「甲狀腺」、接觸到「化學藥劑」，或是紅斑性狼瘡、類風溼性關節炎等自體免疫疾病也有可能導致這種現象。

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不同的指甲暗示著不同的身體狀況，甚至可以從指甲看出心血管阻塞、重金屬中毒、癌症、肝臟或是血糖問題。李思賢補充，有謠言指出指甲上的「月牙」和健康有關，其實那只是指甲生長的一部份，和健康沒有關聯。另一個常見的現象為指甲上有一條條平行手指方向的直線，而這只是老化的象徵，民眾不用太過擔心。

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