指甲顏色｜指甲變色或變形是健康警號？這幾個習慣不該做傷害指甲

你有沒有顧好你的指甲？做美甲塗上五顏六色，造型前衛，看起來美美的就沒事嗎？



其實從指甲的形狀、顏色、紋路、厚薄等，都可以反映一個人的健康哪裡有問題，指甲油蓋起來很難觀察。美國專家提供了4個關鍵策略，教你如何觀察異狀及正確護理指甲。

從4種指甲顏色看身體健康（按圖了解👇👇👇）

+ 20

相關文章：指甲｜指甲顏色反映身體狀況？變黑變紫4種顏色需注意潛在疾病

異常指甲長怎樣？

根據外電報導，健康的指甲應該是光滑、沒有凹坑或溝槽，且呈現單一顏色，沒有斑點。隨著年齡增長，指甲可能會出現無害的垂直脊紋，或因受傷而出現白線或白點，這些都會隨著指甲生長而消失。但是，以下幾種情況就是異常了。

1. 顏色變化，例如整個指甲的顏色改變或指甲下方出現深色條紋。

2. 指甲形狀的改變，例如指甲捲曲。

3. 指甲變薄或變厚。

4. 指甲上出現像小穿刺一樣的凹痕，稱為凹坑，或指甲上的溝槽變深。

5. 指甲從周圍的皮膚脫離。

6. 指甲周圍出現出血。

7. 指甲周圍腫脹或疼痛。

8. 指甲無法生長。



如果發現指甲出現上述狀況，就應該前往皮膚科診治，找出問題。

相關文章：指甲｜更年期指甲脆弱易長倒刺？用手撕恐患甲溝炎4招護理變美甲👇👇👇

+ 8

日常保養指甲秘訣

為了保持指甲的最佳狀態，專家建議要保持指甲乾燥清潔，以防止細菌滋生。洗碗或清潔時應戴上棉襯橡膠手套，避免長時間接觸水導致指甲分裂。修剪指甲時，應使用鋒利的工具，將指甲剪成直線，指尖修成柔和的弧形。此外，使用護手霜時也要塗抹在指甲和甲床上保濕，或是塗抹指甲硬化劑增強指甲的硬度。

不該做傷害指甲的幾個習慣

專家指出，咬指甲、撕扯甲床都會損傷指甲，即使是指甲旁的小割傷也可能引起細菌感染，因此要避免這些習慣。拔掉倒刺時，很容易連同指甲邊緣的肉一起撕裂。正確做法是輕輕剪掉倒刺就好。使用指甲護理產品時，要選擇不含丙酮等刺激性成分的產品。

相關文章：【指甲健康】月牙紫色防心臟病灰色脾胃差 指甲有橫紋白斑是...👇👇👇

+ 1

選擇美甲店的注意事項

如果習慣做美甲或足部護理，專家提醒，要選擇有執照的沙龍，並由通過認證的技術人員服務。不要讓美甲師移除甲床，因為那會導致指甲感染。尤其要留意沙龍使用的工具是無菌的，避免與前一位可能帶菌的顧客交叉感染。當然也要留意是否對沙龍使用的產品過敏。此外，足浴設備在顧客輪替時，是否有確實消毒，過濾器是否有定期清潔，也是重要的衛生考量。

延伸閲讀：

頻繁卸甲當心真指甲變脆弱 皮膚科醫保護真指甲原則 避免指甲和甲床受傷

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

