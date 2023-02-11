偏頭痛｜用眼過度捱夜使頭痛加劇？中醫授2招緩解疼痛可按這穴位

頭痛成因相當複雜，外在因素如天冷、用眼過度、熬夜或壓力大都可能使頭痛加劇、發作更加頻繁。此外，若是頭痛持續時間長達四至七十二小時，或伴隨噁心、嘔吐及站不起身等現象，就要小心可能是世界衛生組織列入20大失能疾病之一的「偏頭痛」找上門。



偏頭痛盛行率高 台灣每10人中約1人

根據台灣頭痛協會統計，台灣偏頭痛盛行率約為9.1%，意即十人中即近一人生活受偏頭痛所苦。台灣馬偕紀念醫院中醫內科主治醫師高皓宇表示，中醫普遍認為偏頭痛與風、痰、瘀、虛等四方面有關，如吹風受寒、常吃易生痰食物、血液循環不佳或平時常感疲憊體虛，都容易引發偏頭痛。

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患者不只要儘量減少攝取3C食物（芝士Cheese、朱古力Chocolate、柑橘類Citrous），平時也要注意避免不良姿勢，因為全身的肌肉緊繃，也可能提升偏頭痛發作的頻率。

穴位按摩搭配食療 協助紓緩症狀

中醫有一口訣「面口合谷收」，台灣高皓宇醫師說，頭面部不適都可以藉由平時按壓合谷穴來協助紓緩；飲食也可搭配天麻、川芎作為食療，或多吃三文魚這類深海魚，從中攝取EPA、DHA，協助讓頭部神經更加穩定。

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如果頭痛症狀嚴重，影響到日常生活，且即便調整生活作息還是沒有起色，仍建議儘快就醫，讓醫師協助以針灸、開立藥方等方式，更快速達到緩解症狀的功效。

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