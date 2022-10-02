偏頭痛｜腹痛視力變差屬偏頭痛發作前兆　患者應配合醫囑用藥止痛

許多人有過偏頭痛的恐怖經歷，發病時，生不如死、度「秒」如年。



台灣部立台北醫院神經內科主治醫師郭宇倢為偏頭痛老病號，罹病20、30年，她呼籲，病友們不要逞強，忍著痛不用藥，唯有正確用藥，才能與疾病共存，逐漸降低發病頻率。

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醫師親訴自身經驗 頭疼痛到影響視野

郭宇倢表示，小學四、五年級時第1次發病，那時剛好在走路，眼前世界像是被鮮血染紅，周遭所有事物宛如罩上一層紅色的濾鏡，辦側頭部劇烈，尤其是眼窩，沒多久腦內彷彿抽搐著，接著世界居然變成藍色的。

她描述，當時以為自己因高度近視，而快瞎掉，由於頭痛加劇，頭顱似乎快要爆炸，強忍著疼痛，哭著撐到家裡，趕緊到臥室躺著，頭痛折磨持續2、3小時，才逐漸緩解。到了高中階段，功課壓力沉重，睡眠品質變差，頭痛發作頻率更高，也讓經期紊亂。由於擔心止痛藥物的副作用，不敢隨便服用，總要等到痛到吐，才吃藥。

郭宇倢指出，最嚴重時，曾躺在床上3天，起不了身，也睡不著覺，直到念了醫學系，得知自己罹患偏頭痛，並懂得正確用藥控制與治療，才逐漸舒緩。而自身切身之痛，也讓她選擇神經內科，專研頭痛、神經痛、周邊神經疼痛、腦血管疾病等醫學領域。

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偏頭痛會有前兆 患者應配合醫囑用藥

郭宇倢表示，許多偏頭痛患者在發作之前都會感受到前兆，例如，腹痛、視力變差，或是半邊無力，有如中風，在上述症狀出現的半小時，劇烈頭痛就正式登場。

郭宇倢分享自身抗痛經歷，她說，「吃得苦中苦，方為人上人」這句話無法套用在治療偏頭痛，許多患者以為「吃藥傷身」，等到忍無可忍才用藥，此時，反而造成藥物反應不佳。

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郭宇倢提醒，偏頭痛病友務必配合醫囑，規律用藥，才能有效止痛，增進生活品質。研究顯示，長期控制藥物可以減少頭痛反覆發作，並在醫師評估下，逐漸減少藥量。

值得注意的是，婦科門診常收治孕婦偏頭痛個案，郭宇倢建議，偏頭痛準媽媽們更應該遵循醫囑，在醫師評估下，正確使用相對安全的止痛藥物，平安舒適地度過孕期。

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