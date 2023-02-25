精神健康｜長假後上班總是力不從心？5方法解救腦袋打結一片空白

每當結束連假，上班族即將又要回到緊湊的生活步調，一開工就覺得頭腦昏沉又渾沌，開始覺得力不從心？專家提醒，當身心抗拒的時候腦袋突然一片空白，可以先從5方式下手改善，同時也要注意身心健康的警訊。



印度精神科醫師Sudeep Shroff分享，一般人最常見在改變原本既有的生活習慣或思考習慣的時候，很容易有所謂「腦袋打結」及「腦袋一片空白」，最常見發生在改變生活作息、睡眠不足或遭遇極度開心、悲傷事物的時候。

8種健腦食材改善健忘（按圖👇👇👇）

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大腦難適應劇烈變化

第一種情況，容易發生新年、長達數天的假期後或者轉職潮，生活會出現比較劇烈的轉變，或者需要訂定下一個目標與計劃，要學習新的生活方式、新的行事風格，腦袋在適應劇烈轉變時，會容易空白與當機。

另外，如果你在短期內也需要同時張羅很多項事情，或者身上的資源有限，你會開始緊張焦慮，大腦也會告訴你「很難把事情做好」，因此記得要適合的對外求救。

不好的預兆常常浮現

第二種常見情況是大腦過度思考，或者危機警訊出現，常常會感覺到「有不好的預兆」要發生，或者你對未來感覺到未知恐懼而且可怕，腦袋也會出現一片空白，可以適當的退一步，一步步採取適當的行動。

另外，還有人也會因為遭遇了「創傷性事件」，例如親人離世、車禍、槍殺等社會案件，或任何危及生命的事情而感到震驚，有時頭腦無法理解或無法解釋為什麼這樣的事情會發生在你身上，而使得腦袋會一片空白。

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常缺乏睡眠也會斷片

當你的身心因睡眠不足，或得不到充分休息時，大腦就會容易出現健忘、斷片等情形，提醒身體應該要好好休息，才能適時地恢復效率。

另外，當你需要進行高度社交或者大腦高度運轉的活動，也會容易「超載」。例如，要在一群人面前演講、簡報或者表演，也是很多人最焦慮且感到最棘手的事情。

感覺超級開心的時候

生活中會出現劇烈變化，除了壞消息，也有天大的好消息，例如中大獎、獲獎等等，這種天大的幸運降臨在自身的時候，會超乎原有的想像，腦袋除了一片空白，也可能不敢相信事情是真的。

Sudeep Shroff說，當原本的生活或思考狀態發生重大轉變，往往需要大量的大腦資源理解與調適，而一但被其他煩人的事情所糾纏，大腦就會轉成空白，更可能啟動抵制或遺忘的反應，建議以下5種方式可以幫助調適。

5方法解救傷腦情境（按圖看清👇👇👇）

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1. 暫時停止考慮未來：

當腦袋空白的時候，往往會下意識擔心未來，記得幫失控的大腦和糾結的思緒按下暫停鍵。

2. 將注意力轉移到周圍的環境：

看看自己的桌面、牆面和物品的顏色、聆聽周圍的聲音、感受呼吸的空氣和背部的觸感，可以大腦對自己或外界事物的批判與分析。

3. 保持充足睡眠，不要隨便做決策：

當大腦已經超載的時候，最需要的是休息，而不是趕快做決策或行動，你可能會做出錯誤的決定，或者讓身心無法冷靜下來。記得要保持充足的睡眠，或者小憩片刻。

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4. 不要抓住腦袋的想法：

當人們在焦慮與大腦超載的狀況下，下意識會想要抓住浮現在腦中的任何一項想法，深怕錯過可以解決問題的方法，但往往只會讓問題更難解決，你可以書寫記下這些想法，但不要執著，想法總是會不斷變動，放手讓他們來來去去就好。

5. 去散步跟運動：

想要恢復清晰度的最簡單有效的方法是散步或做一些運動，運動可以恢復活力，也會幫助整頓思緒，但運動聽起來很有用，卻很少人在遇到困難的時候會想要去執行，但真正作的就會發現焦慮或大腦當機狀況會愈來愈好。

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