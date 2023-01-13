慢性疲勞｜時常無精神感到疲憊？慢性疲勞症候群不處理恐致8疾病

「你今天看起來很累喔，沒睡飽嗎」、「你感覺無精打采的，身體還好嗎」……。現代人身處高壓環境，在工作、課業、生活等壓力之下，時常感到疲憊、無力感，中醫師說，這些疲勞感可能是生理性、病理性，或是慢性疲勞症候群。



台灣睿鳴堂中醫診所中醫師康涵菁表示，短期生理性疲勞只要經過適當地休息就可以緩解，然而，一旦身心持續處於高壓狀態下、又休息不足，就容易讓疲勞感繼續殘留體內，便可能會演變成長期疲勞，甚至積勞成疾。

慢性疲勞症狀及診斷參考指標（按圖👇👇👇）

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她提醒，時常有疲憊感時，需要先了解是否因為經常熬夜、作息不正常所致；抑或是疾病造成，如內分泌疾病、自體免疫疾病、慢性感染、貧血、睡眠障礙等，都有可能引起慢性疲勞。病理性疲勞如下：

1. 內分泌疾病：甲狀腺低下、腎上腺低下

2. 自體免疫疾病：紅斑性狼瘡、多發性硬化症

3. 慢性感染：萊姆病、EB病毒感染或肺膿瘍

4. 其他：如貧血、營養不良、長期睡眠障礙，或精神疾病



慢性疲勞症候群的定義

根據美國疾病控制與預防中心（CDC）定義，「慢性疲勞症候群」指的是疲勞感持續或斷續出現長達6個月以上，排除其他重症、癌症等可能性後，疲倦無法透過睡眠、休息而減緩，且日常活動力降低，並合併下列次要症狀，即可確診。

- 記憶力或注意力缺損

- 勞動後，極度疲憊

- 睡眠仍無法改善疲勞

- 肌肉酸痛

- 非發炎性之多發關節痛

- 與以往不同型態或嚴重度之頭痛

- 重複發生的喉嚨痛

- 頸部或腋下淋巴結腫痛



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康涵菁提到，臨床上，好發慢性疲勞症候群的年齡多在40-60歲之間，女性發生率比男性高。此外，若是長期工時較長、情緒壓力大，或日夜顛倒、作息不正常的腦力勞動者，發生機率也會比一般人來得高。

她提醒：「長期處於壓力和疲勞之下，如果無法適時讓身心好好休息放鬆，日後身體很容易衍生出許多疾病，不可不慎」。

壓力、疲勞會使得身體細胞消耗大量氧氣，而在耗氧的同時會產生自由基，然而，一旦自由基產生過多來不及分解，就容易傷害細胞；如此一來，身體就需要更多能量去修復細胞，結果就是人體更容易感到疲累。

康涵菁提到，當身體的能量都被用在修復細胞，使得免疫系統無法獲得正常能量供給，就無法抵抗外來細菌、病毒的侵擾，人會比平常時更容易生病，甚至使得潛在體內的癌細胞有機會快速滋長。

慢性疲勞症候群不改善恐致8疾病（按圖看清👇👇👇）

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長期疲勞不處理，小心這些疾患上門！

1. 抑鬱症（又稱憂鬱症）

當身體處於持續緊繃狀態，腦部活性也會因能量及血氧供應不足而越趨低下，除了精神難以集中、記憶力衰退之外，也會比往常更容易焦慮，對生活大小事情感提不起勁，進一步可能導致抑鬱纏身。

2. 大腸激躁症（又稱腸易激綜合症）

面對壓力時，身體會分泌大量壓力荷爾蒙（皮質醇）以提振精神，腸道也會開始合成血清素促進腸胃蠕動，這也是為何只要緊張焦慮就容易腹瀉；當壓力持續累積，過多的皮質醇反而降低腸胃蠕動，同時影響食慾，就可能會便秘；而排便不順暢，會使腸道菌叢生態失衡，進一步影響腸腦的訊息連結，加重疲憊感。

3. 纖維肌痛症

時常處於疲勞或壓力之下，可能讓中樞神經的神經傳導物質失衡，而讓身體對疼痛變得敏感，忍受力比其他人來得低；也因為身體長期處於緊繃無法放鬆狀態下，使肌肉失去應有的彈性。和一般疼痛不同的是，纖維肌痛症的疼痛範圍會同時涵蓋身體兩側與腰部上下區域，並且持續3個月以上。

4. 癌症

康涵菁表示，人體長期處於疲勞時，免疫功能會較為低下，修復DNA的能力也隨之下降。若是無法完整修復受損DNA，就有可能使得細胞凋亡或突變，假設受損的位置位於致癌基因，或是抑制腫瘤基因上，就有機會導致腫瘤細胞增生，發生癌症。

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5. 慢性頭痛

身心長期處於備戰狀態，再加上工作時維持同一個姿勢太久，頭頸部肌肉過度緊繃僵硬，血管緊縮而導致供血不足，就可能會產生頭痛。如果沒有適當休息或是遠離壓力源，只吃止痛藥物壓制，不僅無法根治，還可能變成慢性頭痛。

6. 心腦血管疾病

康涵菁指出，當精神、生理上的疲勞過度累積，會使心臟負荷過大、耗氧量增多，心肌容易缺氧。此外身體感受到壓力時，體內腎上腺素會飆升、交感神經會亢奮，造成血管收縮、血壓升高，假使本身就有高血壓或高血脂的患者，可能會增加中風、心肌梗塞等風險。

7. 胃潰瘍

疲勞過度將會減弱胃黏膜的防禦保護，如果又加上飲食時間不正常，食物的挑選不正確或是經常處於緊張抑鬱的情緒，都會影響到胃酸分泌，進而造成胃黏膜的損傷，導致潰瘍。

8. 卵巢早衰

康涵菁強調，無法好好休息或經常熬夜，會導致內分泌紊亂，影響性荷爾蒙的穩定，導致卵巢功能衰退。一旦卵巢功能衰退，體內雌激素減少，便可能提早進入更年期，增加骨質疏鬆及心臟病的風險。

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康涵菁呼籲，常常感覺疲勞別輕忽，免得積勞成疾，得不償失。除了適時放鬆、紓緩壓力，不妨試試中醫調理，也可收取不錯的保健效果。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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