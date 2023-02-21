腳抽筋｜補鈣可防半夜抽筋？隨年長更易發生　睡前做3件事更有效

年約60歲的王阿姨，長時間飽受半夜腿抽筋所苦，不僅影響睡眠品質，近來天氣變冷，夜間腿抽筋情形更加頻繁，甚至半夜從睡夢中痛醒！醫生表示，夜間腿抽筋的情況會隨年齡增長而增加，50歲以上的族群比率更高達50%，而且寒冬發生率是夏天的兩倍，建議在睡前伸展、按摩，也可以透過電熱毯熱敷或穿厚襪子保持下肢溫暖，也有助於預防。



台灣新竹臺大分院家庭醫學部醫生藍亦倉指出，夜間腿抽筋最常見的是小腿肚（腓腸肌）突發性、不經意的收縮，肌肉產生糾結及僵硬的劇烈疼痛感，這樣劇烈的不適感大約維持數秒至10分鐘，病患可能會無法移動或從睡夢中痛醒。

很多人往往認為夜間腿抽筋，是血液中的鈣、鎂、鉀等離子濃度不均衡，但其實腿抽筋多半和血中離子濃度無關；也有些人擔心因缺鈣或缺鎂而致夜間腿抽筋，所以自行補充鈣片、鎂及電解質製劑等，但幫助卻有限，就連目前用藥物做為腿抽筋治療或預防的實證依據也是不足的。

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藍亦倉建議，民眾有3撇步來改善：

1. 睡前伸展肌肉

對於小腿部、阿基里斯腱及比目魚肌做伸展動作，如雙手推牆壁，同時下肢弓箭步拉筋，伸展小腿肌約15～30秒後，再換另一隻腳，將有助預防腿抽筋，若白天有較劇烈的運動，也要記得收操和睡前按摩。

2. 側睡或腳踩靠床底板

由於仰睡時保持腳板向下（蹠屈）的姿勢，容易造成抽筋，所以應該盡量讓足部保持腳板向上（背屈），若是突然小腿抽筋發生時，馬上將腳板向上彎也能夠立即緩解。

3. 維持下肢的保暖

沐浴時對容易抽筋的部位用溫熱水沖泡，或使用電熱毯對小腿肚進行熱敷、穿厚襪子等，維持下肢的保暖，也有助預防及改善夜間腿抽筋問題。

藍亦倉提醒，雖然冬天夜間腿抽筋比較容易發生，但夏天時也要留意，尤其要避免讓冷氣或電風扇從腳底方向吹，另維持上述3撇步的自我保健習慣，夜間腿抽筋大多可不藥而癒。

但是如果腿抽筋仍反覆發生，建議到各大醫療院所請醫生詳細評估，找出可能的病因，並共同討論後續檢查和治療的必要性，重拾良好的夜間睡眠品質。

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