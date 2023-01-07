護心飲食｜防冬天心肌梗塞怎麼吃？營養師提醒3種食物致血管阻塞

氣溫下降、早晚溫差大，醫師們紛紛提醒要小心「心肌梗塞」的發生！除了做好保暖，心血管的保養從日常就要注意，尤其生活中有些飲食壞習慣，不知不覺在傷害心臟，營養師就提醒，預防心肌梗塞有「5好3壞」食物。



每24分鐘就有1人死於心臟病，天冷更不能輕忽

根據台灣衛生福利部2021年死因統計，心臟疾病是台灣人第2號殺手，平均每24分鐘就有1人死於心臟疾病。另依台灣國民健康署2018年研究顯示，高血壓、高血糖、高血脂患者，未來得到心臟疾病的風險分別是一般人的1.78倍、1.47倍及1.43倍。

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台灣國健署指出，冬季遇到低溫、早晚溫差大，一定要注意保暖，避免血壓突然增高。另外，老化雖是心血管疾病的危險因子之一，但隨著生活型態改變，工作壓力大、少運動、外食族居多等因素，年輕族群也要保養自己的心血管，別仗著年輕就不管；維持健康的生活型態，才能避免心血管疾病的威脅。

心肌梗塞、腦中風有哪些急性徵兆？

此外，中華民國血脂及動脈硬化學會名譽理事葉宏一也曾表示，心血管疾病的急性發作如心肌梗塞及腦中風，是危及生命的緊急狀況，最好多留意自己或親友身體的變化，如果出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等症狀，很有可能是心臟病急性發作。

預防冬天心肌梗塞怎麼吃？（按圖看清👇👇👇）

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想預防心肌梗塞的發生、保養心血管，該怎麼吃比較好？台灣營養師彭逸珊提醒以下「5好3壞」食物：

【5種好食物】

1. 魚類：富含OMEGA-3脂肪酸，幫助抗氧化、抗發炎。

2. 堅果類：豐富的礦物質與好油脂，很適合取代餅乾、甜食，作為健康小點。

3. 水果類：維他命C與植化素可以幫助對抗自由基，減少細胞受損。

4. 深綠色蔬菜：含有膳食纖維與鈣、鎂、鉀離子等，可降低膽固醇、穩定血壓與幫助消水腫。

5. 全穀雜糧類：保留更多微量營養素的未精緻澱粉，除了補充營養外，也能讓血糖波動幅度較小。



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【3種壞食物】

1. 酒精：最好不要喝，如果要小酌，建議男性每日不超過20克酒精（約1罐啤酒），女性不超過10克酒精。

2. 飽和脂肪：容易導致血管阻塞，要特別注意動物性油脂（肥肉）、炸物、麵包、糕餅類等食物。

3. 高鈉：高鈉飲食容易導致高血壓，對心臟和血管而言是很大的負擔。



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