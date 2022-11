心臟健康｜心絞痛、心肌梗塞有何分別？一文看清症狀、治療方法

心絞痛和心肌梗塞皆為常見的冠狀動脈心臟病,當冠狀動脈發生粥樣硬化導致動脈失去原有的彈性,管壁變厚、變硬,內腔逐漸變窄或堵塞,造成血液不易流通,就會引發心絞痛及心肌梗塞等疾病,名人如台灣寒舍集團創辦人蔡辰洋長子、寒舍餐旅董事蔡伯府,以及金鐘獎影帝龍紹華等人,皆是因心肌梗塞驟然離世。

據台灣衛福部中央健保署統計指出,心血管疾病已躍升為台灣人前10大死因的第2名,而心血管疾病當中最常見的,就是心肌梗塞。心肌梗塞與心絞痛患者常會出現胸痛的症狀,稍有不慎即成猝死的主因,而究竟心絞痛與心肌梗塞是什麼?心絞痛與心肌梗塞兩者間又有何差異?又有什麼症狀讓我們可以提前防範與治療?就讓《Hello醫師》來告訴你!

心絞痛(Angina pectoris)和心肌梗塞(Myocardial infarction,簡稱MI)都會造成胸痛等症狀,但兩者其實不盡相同。

心絞痛可說是一種症狀的統稱,會引發胸悶及胸痛的症狀,且胸痛的程度多半可以忍受,時間大約持續15分鐘,透過休息即可緩解。其症狀可能包括噁心、消化不良及呼吸困難等。

而心肌梗塞則是一種嚴重的疾病,當冠狀動脈完全阻塞時,會讓心肌壞死,進而發生心肌梗塞,而胸痛的程度通常難以忍受,時間可長達30分鐘以上,即便休息過後仍無法緩解。其症狀可能包括頭暈想吐、四肢無力、呼吸困難及昏厥等。

什麼是心絞痛?

心絞痛又稱作狹心症,主要是因冠狀動脈因為阻塞造成血流量減少,無法提供心肌足夠的氧氣,導致心肌氧氣的供需不平衡而引起。一旦運動量增加,冠狀動脈血流量無法提供心肌耗氧量需求,此時就會出現短暫的心肌缺氧。當冠狀動脈管腔狹窄程度超過75%以上,休息狀態下的心肌血流量不足,就會出現心絞痛症狀。

心絞痛症狀

- 胸悶、胸痛

- 下巴、背部、手臂、頸部及腹部疼痛

- 噁心、嘔吐及消化不良

- 發作時間可能從數分鐘至15分鐘不等,發作時胸部中心會有像被重物壓住及呼吸困難的感覺,但多半仍可忍受,症狀可以因休息或服用藥物而得到改善。



心絞痛3大種類

依照心絞痛不同症狀的表現,可以將其分為以下3種類型:

1. 穩定型心絞痛:又稱勞動發作型心絞痛,常好發於過度勞累、情緒波動起伏大或天冷等情況。

2. 不穩定型心絞痛:又稱漸強型心絞痛,休息時也可能會發生,即便服用藥物也無法完全緩解症狀,而且發作頻率、疼痛強度、持續時間會隨著時間愈來愈強。

3. 變異型心絞痛:又稱痙攣性心絞痛,疼痛時間持續較久且痛感較強烈,發作時還可能伴有心律不整。



心絞痛如何治療?

治療心絞痛的方法很多,當急性發作時,應先停止所有活動,並坐下休息且保持冷靜。此外,可搭配服用硝化甘油舌下含片(NTG),每隔5分鐘服用一片,假如狀況未改善,應隔5分鐘再次服用,最多能服用3片。

心絞痛若情況輕微,只需要臥床休息,減輕心臟負擔即可得到緩解,而其他治療方式還有以下兩種:

1. 藥物治療

- 硝酸鹽藥物:可直接鬆弛血管平滑肌,使血管擴張。

- 乙型交感神經阻斷劑(β-Blocker):能減少交感神經對心肌之興奮,因而降低心臟工作負荷,使心肌需氧量減少。



2. 手術治療

冠狀動脈氣球擴張術:經由病人大腿鼠蹊部(腹股溝)的血管或手部動脈,放入塑膠導管鞘,再將氣球導管經由導線,引導進入冠狀動脈病變狹窄處,並將氣球加壓擴張。膨脹的球囊將聚積造成阻塞的脂肪粥樣瘤擠壓後,可增加血管內管的大小,促進血流通暢。

冠狀動脈繞道手術:如果經心導管檢查後發現你無法或不合適進行支架置放,醫師可能會建議你進行冠狀動脈繞道手術。冠狀動脈繞道手術指的是醫師會從身體某處取一段血管,接到心臟上的冠狀動脈。冠狀動脈繞道手術的目的,是在幫助心臟上的冠狀動脈因血管硬化變窄,或血栓造成血管阻塞,藉由手術方式來增加心臟肌肉的血液循環。

什麼是心肌梗塞?

心肌梗塞(Myocardial infarction,簡稱MI)和急性心肌梗塞(Acute myocardial infarction,簡稱AMI),是一種急性及嚴重的心臟疾病。其成因為供應心肌的血液循環,也就是冠狀動脈循環突然中斷,心肌因無法得到足夠氧氣而導致的損傷。心肌梗塞的潛在原因通常是動脈粥狀硬化斑塊破裂引起的冠狀動脈完全阻塞。

心肌梗塞症狀

- 胸前出現壓迫及收縮性的疼痛,會不斷的擴散至左肩、頸部、下巴或背部。

- 焦慮、煩躁不安、盜汗、頭暈想吐、四肢無力、皮膚蒼白和呼吸困難,甚至昏厥等症狀。

- 發作時間通常會持續30分鐘以上,多數人會痛到難以忍受,休息時仍無法改善劇烈的疼痛感。



心肌梗塞5大種類

依照心肌梗塞的通用分類(Universal Classification of MI)為以下5種類型:

- 第1型:自發性心肌梗塞(Spontaneous MI)

- 第2型:血流供需失衡的缺氧引起之心肌梗塞(MI secondary to an ischemic imbalance)

- 第3型:導致死亡之心肌梗塞,但缺乏心肌生化標記之檢驗數據(MI resulting in death when biomarker values are unavailable)

- 第4a型:與PCI有關的心肌梗塞(MI related to PCI)

- 第4b型:與支架血栓有關的心肌梗塞(MI related stent thrombosis)

- 第5型:與CABG有關的心肌梗塞(MI related with CABG)



心肌梗塞如何治療?

1. 藥物治療

血栓溶解劑:將冠狀動脈內的血塊溶解,使血管暢通,並供應心肌所需的氧氣與養分,但至少必須在發作梗塞後的12小時內,才能發揮療效。此種療法,會造成少數病人有出血之危險性,但也是較容易進行的治療方式。

其他輔助性藥物:如止痛劑、鎮靜劑、抗凝血劑或血小板拮抗劑、血管擴張劑等。

2. 手術治療

緊急冠狀動脈氣球擴張術:緊急冠狀動脈氣球擴張術是指心臟內科醫師會將一條前端裝有小氣球的特殊心導管,經由腿部腹股溝或手腕動脈,以與血流方向相反方式放到主動脈,再沿著冠狀動脈血管伸入狹窄的部分。當氣球加壓時,撐開的力量可擴張血管狹窄處,使血管的內徑變大,增加血流量,達到治療心肌梗塞的目的。

