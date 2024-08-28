過敏｜皮膚炎常發作？皮膚科醫生揭原因警告：過敏別吃這些食物

每當情人節收到朱古力，先別急著吃，當心過敏症狀加重。



醫師提醒，人體內的組織胺濃度偏高也可能是吃出來的，戒掉易促進組織胺分泌、含有高組織胺的食物，才能有效減少過敏帶來的困擾。

營養師列舉「慢性過敏食物十大排行」（按圖👇👇👇）

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過敏症狀的兇手：組織胺

台灣皮膚科醫師吳明穎指出，組織胺是人體內正常製造合成的一種化學訊息物質。若免疫系統遇上潛在的過敏原，如花粉、海鮮、灰塵、塵蟎、寵物毛等，會刺激肥大細胞釋放出組織胺，當組織胺進入到血流中，進而導致後續的免疫反應，如血管水腫、癢、流鼻水、或胃酸分泌等，還會帶來許多類似過敏的症狀，如眼睛發紅發癢、鼻塞、流鼻水、鼻子癢、皮膚上出現風癩（又稱風疹、蕁麻疹）、癢疹等。

收到朱古力別急著吃 當心組織胺爆表

吳明穎進一步指出，當血流內的組織胺愈多，過敏就會愈嚴重，只要能減少細胞分泌的組織胺釋放進入血流中，便能幫助減緩過敏的症狀，在我們日常飲食中，有不少食物會促進組織胺釋放，大家都喜歡吃的朱古力就是其中一個。除了朱古力，像酒類、部分特定水果（香蕉、番茄、木瓜、士多啤梨、菠蘿、柑橘等）、堅果類、富含咖啡因的飲食以及各式加工食品等，都是會促進組織胺釋放的食物。

在我們日常飲食中，有不少食物會促進組織胺釋放，大家都喜歡吃的朱古力就是其中一個。（Unsplash/amirali mirhashemian）

發酵食物也有高濃度組織胺

吳明穎也指出，人體內的組織胺除了由細胞分泌之外，也有很多是吃進去的，當食物存放時間久或有變質、發酵的情況，組織胺濃度就會飆高。因此，像是愈沉愈香的美酒，發酵製成的乳酪、酸菜，或是各式煙燻加工食品等都含有高濃度的組織胺，還有帶殼海鮮、青皮紅肉的魚肉、牛油果、茄子、菠菜、香菇、醋等也都是富含組織胺的食物，因此有過敏、皮膚炎的患者都要特別小心。

6種對抗季節性過敏的食材（按圖看清👇👇👇）

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低組織胺飲食 需持續才有效果

吳明穎提醒民眾，如果覺得自己常常有類似過敏的症狀，例如鼻塞、慢性蕁麻疹等，可以先試試看少吃一些剛才提到的食物，以減少症狀或吃藥的機會。不過，體內的組織胺濃度不太可能在短時間內有劇烈的變化，所以如果要施行「低組織胺飲食治療」，需要持續約30天左右才能看到效果。

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