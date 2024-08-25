癌症丨近7成癌症患者化療後會手腳麻痛？中醫用1療法有效改善

一名50多歲女性患者於多年前診斷為乳癌，接受12次以歐洲紫杉醇與卡鉑等化學治療，治療期間四肢末梢出現麻木，化療結束後，手腳麻痛的症狀仍持續2年之久，嚴重影響日常生活，因而求助中醫。



經針灸治療之後，患者從原本的手部重度感覺喪失及足部自深層壓力感覺喪失，皆進步到保護性感覺逐漸恢復的狀態，並在持續接受治療後，足部冷熱感覺恢復，手部末稍麻木感也逐漸減輕。此針灸治療化療後周邊神經病變的研究成果，已發表於2021年國際期刊《臨床醫學》（Journal of Clinical Meidicine）。

6大化療不良反應應對方式（按圖看清👇👇👇）

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30%的癌友化療後出現難解的手腳麻痺

收治該案的台灣安南醫院中醫部主任黃千甄表示，部分化學治療藥物如紫杉醇類、鉑類、長春花鹼類等，具有程度不一的神經毒性。據統計，完成治療後1個月，約68%的患者持續出現手足感覺受損等神經學症狀；經過半年之後，仍然會有30%患者帶有難以解決的手足麻痺症狀。

由化療引起的周邊神經病變症狀，是由某些神經毒性系統治療藥物引起的周圍神經纖維（運動、感覺、自主神經）的損傷或變性。患者會感到麻刺或麻木的感覺；甚至覺得空手觸摸時像戴手套摸東西，或光腳走路時像穿襪子走路或踩在沙地上走等感覺。

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中醫用「針灸」改善周邊神經麻木感

黃千甄強調，臨床研究上，治療化療引發周邊神經病變的方法相當有限，中西醫皆然，患者只能透過復健或是運動方法，減緩症狀。化療引起的周邊神經病變症狀屬於中醫的「血痹」範疇，近10多年小型臨床研究已證實針灸具有改善周邊神經麻木感、癌症治療疼痛感的效果。

此外，外國針對單一方藥如濟生腎氣丸、黃耆五物湯等也積極進行試驗，期望對改善化療引發的周邊神經病變有所幫助。

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黃千甄部強調，化療引起的周邊神經病變不僅影響患者生活品質，嚴重還可能導致患者中斷接受癌症治療；中醫藥的介入及調理，可減緩患者手足麻木的症狀，減少因其所致的日常不適，進而改善化療後的生活品質。

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