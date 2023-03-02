中耳炎｜耳朵流膿痕癢恐患中耳炎　想避免傷口惡化術後要注意９點

耳朵有流膿、聽力下降的症狀切勿輕忽！台灣一名49歲陳小姐右耳異常分泌物已2年，因近日分泌物多、搔癢感加重、聽力變弱而至台灣衛生福利部桃園醫院求診，檢查後診斷為右耳中耳炎，醫師建議她住院接受手術治療。



台灣桃園醫院耳鼻喉科主任鄭爵儀表示，慢性中耳炎手術能夠治療感染流膿症狀、改善聽覺，還有修補耳膜以利游泳等運動。手術前會利用耳鏡觀察，配合聽力測驗的結果，決定手術進行的步驟及日期。病人若有其他疾病（如心臟、血壓）或對某種食物、藥物過敏，需事先告知醫師，以利評估。

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鄭爵儀指出，手術方法為從耳後或耳前皮膚切開取軟組織，使用中耳內視鏡檢查中耳腔，將病變組織除去後，即處理聽骨缺損的問題，並修補耳膜。外耳道以軟膠填塞，傷口縫合，手術即完成，少數簡單的病例可施行局部麻醉外，多數需全身麻醉。

鄭爵儀提醒，手術後傷口疼痛、頭暈及喉嚨不適，屬於正常現象，若有任何不適需告知醫護人員處理，敷料加壓，若有大量分泌物流出也應立即告知護理人員更換敷料，不可自行拆除敷料。若手術前病情較嚴重，已影響內耳時，手術後可能會有「波波」流水聲，頭暈的時間會較長，最長要數日以上才會消失。

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台灣桃園醫院護理師謝易倩提醒，患者返家後有9點注意事項：

1. 按預約時間回來門診拆線並清除軟膠。

2. 返家後耳道口若有小量滲血，以小棉棒輕輕擦拭。

3. 疼痛加劇或有化膿現象請，應儘快回診。

4. 若同時有施行聽骨手術者，3個月內應避免跳動或震動性的運動。

5. 應常洗手避免與感冒者接觸以防感染。

6. 手術後一個月內嚴禁擤鼻涕，打噴嚏時請張開嘴巴。

7. 洗澡時請用棉球輕輕塞住外耳道。

8. 何時可以游泳或搭飛機，則依恢復情形而定，一般在手術後3個月可執行，確定時間需於回診時詢問主治醫師。

9. 手術後3個月左右需再施行聽力測驗作為手術評估結果。



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