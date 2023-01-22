耳朵清潔｜耳朵痕癢因過度清潔？8原因導致耳朵癢兒童易患中耳炎

不少人耳朵一癢就習慣挖耳朵，認為是耳屎堆積所致，但其實耳朵癢的原因很多；若未找出原因、對症下藥，過度挖耳朵反而會引起嚴重後果。

文：曹嘉儀 資料查核：Hello 醫師



《Hello醫師》為您整理8大耳朵癢原因，並提供相對應的解決方法，讓您正確解決耳朵癢的問題。

耳朵癢必看！耳朵癢8大原因（按圖看清👇👇👇）

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耳朵癢原因1. 過度清潔

實際上，少量耳屎對人體有益，耳屎是天然清潔劑，從耳道由內向外移動，沿途收集死皮細胞、毛髮和污垢。

耳屎通常會自行流出，因此無需頻繁清潔，尤其是用棉花棒；棉花棒會將耳屎推到耳朵更深處，反而阻塞耳朵。通常最好的方法就是不要挖耳朵，只需朝耳朵滴一些水，讓耳屎順水流出即可。

適量耳屎的好處：

1. 保護性：耳屎的油性可防水，形成保護層。

2. 保濕性：可防止耳內皮膚變得過於乾燥。

3. 抗菌性：實驗指出耳屎具有抗菌和抗真菌特性。

4. 清潔性：耳屎從耳道內向外移動，沿途收集死皮細胞、毛髮和污垢。



若是耳屎過多塞住內耳，導致發炎或聽不清楚，可至耳鼻喉科診所，由醫生協助清潔或開立藥水。

耳朵癢原因2. 耳朵感染

耳朵癢是感染的徵兆之一，通常在感冒、流感或過敏時由細菌和病毒引起，常見於有游泳習慣的人，​因為游泳池水留在耳內導致感染。

耳朵感染的症狀：

1. 耳漏（外耳道內不斷有異常液體積聚或流出）

2. 頸部、臉部或頭部疼痛

3. 耳朵周圍發炎

4. 耳朵阻塞感

5. 聽力變差

6. 耳朵癢

7. 耳朵痛



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耳朵癢原因3. 食物過敏

對食物過敏也會導致臉部、耳朵發癢，甚至長出蕁麻疹。常見導致過敏的食物包括堅果、牛奶、海鮮、小麥及大豆。若在進食或接觸過敏原後，出現呼吸困難，請立即至診所或家庭醫學科就醫，醫生會視症狀給予口服類固醇或注射腎上腺素治療。

食物過敏的症狀：

1. 舌頭腫大

2. 呼吸困難

3. 皮膚癢

4. 打噴嚏

5. 流鼻水

6. 蕁麻疹

7. 嘔吐

8. 腹瀉



耳朵癢原因4. 過敏性鼻炎

過敏性鼻炎是吸入過敏原所致，多數過敏原來自花粉，又稱花粉熱，即對空氣中的花粉、塵蟎或動物皮毛產生過敏反應時，會導致耳朵、眼睛和喉嚨發癢。

過敏性鼻炎症狀：

1. 眼睛癢、紅、流淚

2. 耳朵癢

3. 喉嚨癢

4. 流鼻涕

5. 打噴嚏

6. 頭痛

7. 鼻塞



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耳朵癢原因5. 耳朵長黴菌（耳黴症）

耳黴症又稱為「黴菌性外耳炎」，約佔外耳炎的25%。香港、台灣氣候潮濕，耳朵容易成為黴菌溫床。

黴菌性外耳炎好發於喜歡挖耳朵、免疫力低、慢性中耳炎，以及耳朵因外耳炎長期局部使用抗生素或類固醇的患者。

耳黴症的症狀：

1. 耳朵阻塞感

2. 耳朵癢

3. 耳朵痛

4. 聽力變差

5. 耳漏

6. 耳脹



耳朵癢原因6. 慢性外耳炎

慢性外耳炎多是因為急性外耳道炎尚未康復所造成的長期結果。慢性外耳道炎主要症狀是耳朵癢，若同時患有濕疹，癢的程度會加劇。特別是在患有濕疹時，癢的程度會加劇，至於濕疹的起因，通常是因為過度挖耳朵，或是長時間使用耳道式耳機導致感染發炎。

慢性外耳道炎的症狀：

1. 耳道皮膚充血或增厚

2. 耳道膿痂

3. 耳朵癢

4. 耳朵痛

5. 濕疹



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耳朵癢原因7. 中耳炎

感冒也會引起耳朵癢！感冒病菌有時可經由耳咽管跑到中耳，導致中耳發炎，尤其兒童最常發生，症狀除了耳朵癢、耳朵痛與積膿，還有以下症狀。若症狀符合，建議及早就醫，以免影響聽力。

中耳炎的症狀：

1. 耳朵腫脹

2. 聽力變差

3. 耳朵癢

4. 耳朵痛

5. 耳鳴

6. 發燒

7. 眩暈

8. 眼震



耳朵癢原因8. 神經性耳癢症

壓力大、易緊張的人注意！自律神經失調也會引起耳朵癢。雖然耳朵外觀正常，但癢感卻異常強烈，且是一陣一陣週期性的癢，不過不會有聽力障礙或疼痛的現象。

若時常出現耳鳴或暈眩，可先至耳鼻喉科就診；若檢查無明確病因，可再尋求神經內科諮詢。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：耳朵很癢但沒有耳屎？8大原因導致耳朵癢，小心越挖越嚴重】

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