腎病｜夜尿頻密、皮膚變黑恐患腎病　出現這些症狀或離洗腎不遠！

腎臟是人體重要器官之一，若有出現功能受損問題，就可能造成身體巨大的負荷，而台灣向來也有「洗腎王國」、「洗腎之島」的稱號，慢性腎臟病也一直是台灣重要的公共衛生議題，對此，台灣洪永祥醫師也提醒，若出現了這10大症狀，恐就具有潛在腎臟疾病的危機，提醒大家應多加注意。



台灣洪永祥醫師在Facebook發文列出了以下「10大潛在腎臟疾病危機的症狀」給大家參考：

10大潛在腎臟疾病危機的症狀（按圖了解👇👇👇）

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第十名：腰酸背痛

腎臟位於腰部兩側，當腎臟出現問題時，通常會導致腰部出現腰酸背痛的症狀。但列在第十名表示這並不是非常常見的症狀。比較容易出現在多囊腎、泌尿道感染或泌尿道結石與先天性腎臟病導致的腎水腫或是自體免疫疾病腎病變（像是紅斑性狼瘡、類風濕關節炎、僵直性脊椎炎等）。

第九名：皮膚搔癢與變黑

腎臟功能障礙還會引起皮膚瘙癢與變黑的症狀。這種症狀通常是由於身體中的代謝廢物無法正常排出所導致的。通常是腎衰竭晚期的症狀，常見於糖尿病、血磷、副甲狀腺過高或吃過多的加工類食品與重金屬等。有研究顯示，腎臟功能衰退腎友常常出現皮膚瘙癢的症狀，尤其是在晚上會更加嚴重。甚至出現一顆顆像是青春痘一樣劇癢無比的尿毒痘，學名叫穿透性毛囊炎，擦一般的藥膏都無效，需要專門的腎臟專用乳液長期保養或是要去皮膚科照光治療。通常開始洗腎後尿毒搔癢症狀就會大幅降低。

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第八名：夜間頻尿

夜間頻尿定義指的是入睡跟起床的那一次尿尿不算，晚上睡覺中間起來尿尿超過一次就算夜間頻尿，慢性腎衰竭的夜間頻尿通常容易出現在小腿肌肉無力合併下肢水腫，平常白天水積在下半身，睡覺躺平時下肢累積的水大量回到了身體進入血液循環，就類似你睡前喝了大量的水一般，晚上就一直起來上廁所，夜間頻尿又導致睡眠品質下降，睡不好夜間抗利尿激素分泌下降無法濃縮尿液，就更惡化夜間頻尿，如此進入惡性循環了。

第七名：氣喘胸悶

腎臟功能衰退還會引起呼吸困難、氣喘胸悶的症狀。這種症狀通常是由於身體中的水分與尿毒素無法正常排出所導致的心肺功能衰退，如肋膜積水、肺水腫、心臟衰竭、心律不整、心包膜積水等，進而引起呼吸困難的症狀。

第六名：肌肉抽筋

腎臟功能衰退常會引起肌肉抽筋的症狀。這種情況通常是由於身體中的電解質不平衡與腎臟病限制飲食導致營養素不足如低血鈣低血鎂等，加上貧血導致肌肉氧氣供給不足與尿毒素造成的血液偏酸都容易導致抽筋症狀，好發於老年人與糖尿病腎友。

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第五名：下肢水腫與泡泡尿

下肢水腫合併泡泡尿通常最可能出現在各種嚴重的急慢性腎絲球炎的腎友，因為長期腎絲球發炎導致蛋白尿流失，除了泡泡尿外也容易造成血液中的白蛋白偏低，這時候即使腎絲球過濾率分數還很高，但很早就出現了嚴重的下肢水腫。當然還有另一種是非腎絲球炎的腎友，像是糖尿病、高血壓或是痛風所引起的腎病變通常到了腎絲球過濾率低於30分許多的腎絲球被破壞時，就會出現泡泡尿與水腫。

第四名：高血壓

高血壓是慢性腎衰竭非常常見的症狀，有些甚至在第三期就已經出現，腎臟是調節血壓的關鍵器官之一，腎臟可經由調控水分、電解質與腎素血管張力素系統來調控人體的血壓，當腎臟功能受損時，會影響到身體對血壓的調節能力，進而引起腎因性高血壓。高血壓是腎臟功能障礙的非常常見症狀之一，也是導致腎臟疾病進一步惡化的主要因素之一。

第三名：貧血頭暈無力

貧血頭暈無力幾乎是每一位慢性腎衰竭都會出現的症狀，腎臟會分泌紅血球生成素去刺激骨隨造血，是身體中產生紅血球的關鍵器官之一，當腎臟出現功能衰退時，體內紅血球生成素濃度降低，骨隨產生紅血球的能力就會下降，加上血液中尿毒素會破壞成熟的紅血球減短了紅血球的壽命進而引起腎因性貧血。通常女生會比男生更早出現，通常在第三期就開始出現，男生通常到第四期才會出現。補充鐵劑或是維他命B雜效果不佳，必須注射紅血球生成素才能有效矯正腎因性貧血。

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第二名: 噁心嘔吐

噁心和嘔吐是幾乎到末期腎病變都會出現的尿毒症狀。也是很多不想洗腎的腎友最後不得不洗腎的原因，若沒有洗腎把尿毒洗掉可能一直噁心嘔吐，最後一口飯都無法進食。人體血液中的尿毒素當然是嘴巴吃進去的食物代謝產生，當身體中的代謝廢物無法正常排出時，身體就不准你再繼續進食，通常嚴重貧血、糖尿病與本來就有腸胃疾病者噁心嘔吐症狀會更早出現。

第一名：嚴重的疲累感

因為尿毒的持續累績、貧血、酸血、電解質異常導致人體處在一個嚴重的疲累狀態，這種疲勞休息也無法恢復，類似一值持續在重感冒時候的疲累，頭重頭暈腦霧不清爽，嚴重的甚至嗜睡跟昏迷，疲累感跟腎功能的嚴重成正比，容易發生在貧血嚴重糖尿病與高齡大腦退化活動力不佳的腎友，這種疲累感隨著尿毒素增加疲累感就更加劇烈。

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最後，洪永祥醫師說道，若以上同時出現三個以上症狀，腎臟疾病機率恐就會大大增加，五個以上就幾乎離洗腎的日子不遠了，若疑似出現症狀，建議盡快先到醫院進行檢查，以確定是否存在腎臟功能衰退的問題及早治療避免將來洗腎的噩夢。

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