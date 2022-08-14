水腫｜或與腎、心4大器官有關 亂服利尿食品 隨時未消腫先傷身
撰文：聯合新聞網
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50歲陳姓男手因腳水腫好幾周，越來越嚴重，走路都快走不動了，向醫生求助。
台灣長安醫院腎臟科楊雅斐醫生說，水腫常常是病人到腎臟科就診的原因之一，引發水腫的原因很多，應就醫治療對症下藥，切忌自行濫用利尿劑，不但未能確實消腫，而反傷身體。
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楊雅斐說明，簡單的水腫自我檢測為用手按壓小腿脛骨部位3秒後放開，如果凹陷超過0.2厘米、並且超過10秒鐘以上沒有回復，就可能有水腫了，建議盡快就醫，醫師會做些檢查，像抽血、驗尿，需要時加做超音波檢查來查明原因。
楊雅斐說，大多數水腫通常會自然痊癒，但若是身體器官出問題像是腎臟病，心衰竭，肝硬化所造成的，多為全身、對稱性水腫，則不可不慎。
她說明，器官出問題的水腫可能原因有 :
1. 腎臟問題
因腎臟病變，導致身體無法正常代謝水分及鹽分，進而造成水腫，多半兩腳都腫，早上起來腳水腫改善，但變成眼皮水腫，且常合併尿液有泡泡現象。
2. 心臟問題
因心臟衰竭，無法打出足夠的血量供身體所需，因此造成水腫，除了腫以外，還常併有爬樓梯會喘、呼吸困難、胸悶、心悸等，嚴重時也會有肺水腫。
3. 肝臟問題
肝硬化患者通常會合併白蛋白低下，水分容易堆積在下肢以及腹部，因此病人除了腳水腫外，肚子也會腫脹，伴隨著黃疸、疲倦、食慾不振等症狀。
4. 甲狀腺問題
甲狀腺機能低下也會導致水腫，稱為黏液性水腫，也常發生於下肢。因此當查不到水腫的原因時，也要考慮甲狀腺問題。
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