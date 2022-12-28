腎病｜疲倦也可分種類！過勞屬肝虛　腎虛有泡尿水腫　嚴重須洗腎

45歲的陳先生平時的生活規律，近半年來卻總感到身體疲憊、昏昏欲睡，到了晚上9點、10點就體力不支躺平。他以為自己工作忙碌，只是「爆肝」，買了保肝藥服用，卻一直不見好轉。沒想到就診才發現，他竟然已是第四期的重度慢性腎臟病，差一步就是需要洗腎的第五期！



台灣衛福部彰化醫院中醫張煒東表示，很多人以為疲倦是肝功能不好，其實腎臟病引發疲倦的個案更多，他提醒民眾若是長期疲累要找出原因治療，不要老認為只是短期爆肝！

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張煒東說，陳先生有高尿酸的病史，但沒有規律服藥，一把脈就發現其脈象腎虛，轉到腎臟科抽血檢查，顯示腎絲球過濾率（GRF）只有20，進一步超音波檢查更發現，陳先生兩側腎臟水腫，因腎結石掉落至輸尿管導致阻塞，雖然手術取出結石，但延遲過久，腎功能已嚴重受損，達到第四期的重度慢性腎臟病。

張煒東指出，慢性腎臟病在中醫來看就是「腎虛」，一旦腎氣虛，全身各器官的運作功能都將受到影響，導致全身氣血不足，進而影響循環，產生全身性難以緩解的疲勞。

腎臟細胞的修補能力很差，以中藥針對腎虛進行補氣、益氣，是可以把腎臟僅剩的功能發揮出來，讓慢性腎臟病的進展趨於緩慢。這起個案的陳先生經過中藥調理後已慢慢恢復腎功能到第三期，降低走向第五期洗腎的可能性。

張煒東提供幾個避免腎虛、同時養肝之道：

．均衡的營養

．規律作息與良好睡眠

．規律且適當的運動

．穩定的情緒



張煒東說，每個人都有過疲累感，除了腎虛引發之外，肝臟的疲累多是生活型態所造成。譬如徹夜玩樂、大夜班工作、工作時間長，或熬夜讀書等，外界常以爆肝來形容。

這種疲累感在休息足夠後通常就可改善，但其他原因的疲累，像腎臟病、癌症、長新冠、甲狀腺低下、糖尿病等，經過休息也常無法改善，最好求助醫生找出原因。

張煒東進一步指出，腎臟病除了易疲勞之外，可能還有泡泡尿、水腫、高血壓、貧血脂等症狀；甲狀腺低下的疲勞常伴隨體重增加、怕冷、皮膚變乾、便秘等症狀；癌症的疲勞最明顯的是短時間內體重快速減輕；糖尿病疲勞常伴隨情緒低下、體力差、睡不飽及吃多、喝多、尿多等。

而根據國外的研究指出，新冠病毒除了攻擊肺臟之外，腎臟是第二個受創嚴重的器官，疲倦的感覺和腎臟病相似，常伴有胸悶或運動時呼吸不暢等現象。

張煒東強調，疲累時最重要的是放鬆休息，一旦休息都無法改善時，最好要就醫檢查，找出原因對症下藥，若是一味的吃保肝藥或提神的東西，反而易延誤病情，不可不慎。

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