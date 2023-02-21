近兩成半肝癌與脂肪肝有關！肥胖者患癌機率高1.5倍 預防可以點？

香港人生活節奏急速又食無定時，很容易就會「結識」到高血壓、高血脂、高血糖，俗稱三高的3個壞朋友。很多人以為對日常生活沒有影響就忽視它，但身體往往就是因為一個小缺口就生出大病！有研究表明患有脂肪肝的人群中，肝癌的患病率明顯高於正常人群，這是因為脂肪肝會造成肝臟功能受損，促使肝細胞發生病變，從而增加肝癌的風險。



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體重過重或肥胖者 罹患脂肪肝與肝癌風險增

肝癌位列本港最常見的癌症中排第五位，致死率更加是排在第3位，根據2018年台灣國民健康署的癌症登記資料，有24.3%肝癌是與脂肪性肝炎有關。

世界癌症研究基金會曾指出肥胖與脂肪肝相關，並與代謝症候群密切相關，會導致肝發炎或肝損傷，且體內過多的脂肪也是造成許多慢性疾病的原因之一。另外，國際癌症研究機構（IARC）的報告也指出，肥胖是導致癌症的危險因子，且體重過重者相較於健康者高出1.5-1.8倍罹患肝癌的機率。

脂肪肝是一種健康警訊，雖無立即性的危害，若長期未改善或不治療，即有可能演變成慢性肝炎，進而發展成肝纖維化，最終導致肝硬化及肝癌。

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脂肪肝5大成因

脂肪肝是由於肝臟細胞內的脂肪含量增加所造成的。這是由於肝臟無法有效地分解和代謝身體中多餘的脂肪，導致肝臟細胞內的脂肪含量增加。主要的成因包括：

1. 飲食



過度攝入高脂肪、高碳水化合物的食物會導致肝臟負擔增加，並增加脂肪肝的風險。

2. 過度飲酒



過量飲酒會導致肝臟細胞受損，並增加脂肪肝的風險。

3. 肥胖



肥胖是一個主要的危險因素，因為它會導致身體中脂肪的積累，並增加脂肪肝的風險。

4. 缺乏運動



缺乏適當的體育活動和運動會導致身體脂肪積累，並增加脂肪肝的風險。

5. 生活方式



壓力、不良的睡眠模式和抽煙等生活方式因素也可能會導致脂肪肝的形成。

六類人可能會罹患脂肪肝（按圖👇👇👇）

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改善脂肪肝由飲食習慣做起

飲食習慣是改善脂肪肝的重要因素。以下是改善脂肪肝的飲食習慣建議：

1. 選擇較低脂肪、高纖維的食物



選擇蔬菜、水果、全穀類和豆類食物，這些食物可以幫助減少脂肪在身體內的積累。

2. 限制高碳水化合物的攝入



限制高糖高碳水化合物的攝入，例如糖果、餅乾、糖果等甜食。

3. 選擇高蛋白質的食物



選擇高蛋白質的食物，例如魚、雞肉、豆類等，可以幫助改善肝臟代謝。

4. 適量攝入Omega-3脂肪酸



攝入Omega-3脂肪酸可以促進肝臟健康，例如攝入三文魚、亞麻籽等。

5. 避免高脂肪飲料



避免飲用含有高脂肪的飲料，例如奶昔、油脂等。

6. 適量飲用水



適量飲用水可以促進身體代謝，並幫助排毒。

目前尚無治療藥物能治療脂肪肝，若要逆轉脂肪肝需要的是時間和耐心。患者需要花費長期的努力和堅持，如果需要進一步的建議，建議諮詢營養師或醫生。