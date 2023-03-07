血癌｜12歲男童一吃即吐以為闌尾炎 檢查後校方震驚 附預防小貼士

很多人平常身體出了點小毛病，以為沒有大礙，誰知竟然是重症的先兆。馬來西亞一名12歲男童因進食會發熱、嘔吐而被送院，初時被診斷為闌尾炎。但接受了手術治療後，病情不但沒有緩解還出現其他症狀，最後才確定是罹患血癌。令人震驚的是，這男童已經是同班中第3個確診患癌的學生。



據馬來西亞《中國報》報道，這名來自馬來西吉打州美農男童因一進食會發熱、嘔吐，於是前往醫院就醫。起初他被診斷為闌尾炎，惟接受了闌尾炎的手術治療，男童不但沒有痊癒，更開始出現腿部、關節痛等症狀，導致他難以站立或久站，最終發現男童原來是罹患血癌。

而更令男童家長與校方驚訝的是，該男童已經是同班中第3個確診患癌的學生。

男童母親指，由於癌症的關係，兒子已經有8個月無法上課，幸好學校能理解兒子狀況。育有５名子女的她表示，幸好其他４名子女也非常懂事，其中一對雙胞胎兒子更說「現在輪到我們幫媽媽了，因為她已經年紀大，容易不舒服了」，每次母親去探望兒子時他們都會一同前往。

血癌病知多啲！

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根據香港醫管局智友站的資料，白血病(Leukaemia)，也稱血癌，泛指與血液及骨髓相關的癌病，分為急性與慢性兩種，也包括霍奇金淋巴瘤與非霍奇金淋巴瘤及骨髓腫瘤等。

白血病是香港十大致命癌症之一，每年約有1000宗新症。與大部分其他癌症不同，幼兒與年輕人均有機會患上此病。

白血病並非絕症，而且是治癒率最高的癌症之一，不同種類的白血病有不同的療法，正確的治療方法能夠大大提高病人的康復機會。即使不幸患上，認識治療方法，學習治療期間與之後的護理調養，也有助加速康復和預防復發。

血液細胞包括紅血球、血小板和白血球（淋巴球與骨髓細胞）三類，均由骨髓製造。在血液細胞生產的過程中，細胞變異出現，稱為白血病。

白血病有多種類型：

急性骨髓性白血病 (Acute Myeloid Leukemia)：是骨髓的粒母細胞亦即不成熟的粒細胞引起的



急性淋巴球白血病 (Acute Lymphocytic Leukaemia)：受影響的白血球為未成熟的淋巴球，發病急速，病人較多為兒童。病人身體不斷製造不正常的白血球，正常的白血球數量減少，導致病人的抵抗力減低，容易受到感染



慢性淋巴球白血病 (Chronic Lymphocytic Leukaemia)：受影響的為淋巴球，發病慢，甚至無症狀



慢性骨髓性白血病 (Chronic Myelogenous Leukaemia)：受影響為粒性細胞，過多的不正常細胞甚至影響骨髓功能



慢性白血病症狀

慢性白血病早期的症狀並不明確，許多病人甚至沒有任何症狀，因此不容易察覺。若大家出現以下症狀，應盡快求醫診治（按圖）：

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急性白血病的症狀

《香港癌症基金會》資料指出，由於不成熟的母細胞佔用骨髓裡的空間，擠掉健康的血細胞，導致出現以下的症狀（按圖）：

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高危因素

1. 遺傳因素：如果您的家族中有人患有白血病，您的患病風險可能會增加。



2. 環境因素：長期接觸有害化學物質、輻射和其他有害物質可能會增加患白血病的風險。



3. 免疫系統問題：免疫系統問題可能會增加患白血病的風險。



4. 病毒感染：例如艾滋病病毒和人類T細胞白血病/淋巴瘤病毒（HTLV-1）可能會增加患白血病的風險。



3個預防小貼士

1. 避免接觸有害化學物質、輻射和其他有害物質。



2. 保持健康的生活方式，包括均衡飲食、適當運動、充足睡眠和戒煙。



3. 定期接受體檢，早期發現白血病和其他疾病的徵兆。

