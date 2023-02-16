胃癌｜台資深男藝人病逝 曾因癌切7成胃 患癌竟因兩飲食習慣？

曾獲金馬獎最佳男配角的台灣資深藝人向雲鵬，本週二於台北和信醫院病逝，享年72歲。他6年前曾因罹患胃癌被醫生宣判將不久於人世，在切除4分之3的胃，以及接受12次化療才保住性命，可惜最後仍因肺炎引發的器官衰竭離世。



綜合台媒報道，資深藝人向雲鵬周二因肺炎引發器官衰竭病逝，享年72歲。向雲鵬曾經憑電影《鄉野人》勇奪第17屆金馬獎最佳男配角，又曾演過電視劇《神鵰俠侶》郭靖。

據了解，向雲鵬在劇組養成吃便當的習慣，愛吃口味重和油膩的食物，加上他好飲酒，每天至少要喝兩瓶高粱，曾爆發腦中風、心臟也出問題，6年前到醫院檢查才知罹患胃癌，被醫生宣判無藥醫。

後來靠切掉4分之3的胃，挺過12次化療，並透過飲食控制撿回一條命，前兩年到醫院檢查已完全康復，恢復狀況連醫生都感到驚訝。沒想到最後仍不敵病魔離世。他的好友指，上周曾聽他說身體出狀況，到檢查時血壓竟突然降低，隨即被送進加護病房，當天下午就因肺炎併發器官衰竭去世。

胃癌早期難察覺

據香港癌症資料統計中心資顯示，胃癌位列本港十大常見癌症的第6位。在2019年，胃癌的新症共有1,303 宗，男性有759宗，女性有544宗。男性與女性患者的比率約為1.4比1。在死亡率方面，胃癌在本港致命癌症中居第6位。在2020年，胃癌導致613人死亡，佔癌症死亡總數的4.1%。

據美國關注胃癌的預防與治療的非營利組織「No Stomach For Cancer」表示，胃癌初期並無症狀，即使有症狀，也可能會被解讀作腸胃道疾病症狀，因而錯過治療胃癌的黃金時期，或至胃癌晚期才發現。

▼當癌細胞開始成長和擴散，胃癌早期症狀會持續，有以下症狀要注意：（按圖👇👇👇）

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＊胃癌初期腹痛的位置可能會在上半腹部、胸骨後部，或位置模糊不清。

▼胃癌晚期時，癌細胞可能擴散至鄰近的器官，包括肝和大腸：（按圖👇👇👇）

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胃癌症狀似胃潰瘍

胃癌初期症狀與平日的腸胃問題相似，出現肚痛、腹脹、噁心或嘔吐時與胃潰瘍的症狀一樣，令人難以分辨。不過，由於腫瘤還是實體的，如果在吃飽後感到胃痛，比較似胃癌症狀，因腫瘤跟食物摩擦後會產生痛覺；但如果是吃飽前才痛、吃飽後就不痛，則比較像胃潰瘍。

▼分辨胃癌與胃潰瘍：（按圖👇👇👇）

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不煙不酒患胃癌？

其實現時胃癌成因仍未明，但部分人士比較高危。雖然吸煙是增加患胃癌風險的因素之一，但除了吸煙，飲食習慣、遺傳、年紀也有一定影響。

綜合醫管局智友站和美國癌症協會，以下是患胃癌高危因素：

1. 幽門螺旋桿菌感染



2. 男性：發生胃癌的機會是女性的兩倍



3. 年紀大：50歲以後患胃癌的機會更高



4. 肥胖



5. 長期進食高鹽、醃製和燻製食物



6. 飲食缺乏水果及蔬菜



7. 吸煙



8. 遺傳: 家族近親曾患有胃癌的人士，較其它人患上胃癌的機會高兩倍以上



9. 胃部息肉、進行過胃部切除手術及患有惡性貧血



10. 長期暴露特定環境，例如長期在煤炭、金屬、橡膠業



11. 常吃隔夜菜



▼最危險及較安全隔夜菜：（按圖👇👇👇）

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防胃癌多吃橙、西蘭花

要預防胃癌，必先維持良好的生活習慣，包括不吸煙、少喝酒、適度運動、保持心情、多洗手及避免接觸排泄物或嘔吐物，避免感染幽門螺旋桿菌。除此，根據智友站，可依循以下預防胃癌的飲食。

▼防胃癌飲食貼士：（按圖👇👇👇）

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40歲以上定期做胃鏡檢查

如果家族有近親曾患上胃癌，便建議40歲以上人士每年定期接受胃鏡檢查，及早發現，及早接受治療，有助提高治癒率。

▼同場加映：胃鏡檢查的過程（按圖👇👇👇）