備孕 |孕婦私藏6大秘招提升懷孕機率 讓您一擊即中「弄出人命」！

結婚後就會想與最愛的另一半擁有愛情的結晶品，然而孕育生命亦非容易的事，尤其過了生育黃金年齡的女性，其實想要懷孕並不是只需頻繁的性生活就能達成，不論男方還有女方都需要有在生活習慣，飲食調理，身體檢查等等的事前準備，下文就會為大家盤點了六大提高懷孕機率的知識，讓期待新生命的您可以得償所願，為幸福的家增添一名可愛的小成員！



香港現時生育水平

根據政府的統計處指出，本港過去三十年來生育水平總體處於下降的水平，總和生育率由一九九一年的每千名女性有1281 個活產嬰兒，二零零三年下降至901個，二零二一年更跌至772個活產嬰兒。根據政府的資料統計，香港活產嬰兒的數目亦是傾向下降， 由一九九一年的大約六萬八千名，二零零三年下降至大約四萬六千名，即使於二零一一年曾上升至約九萬五千名，至二零二一年已跌至大約三萬六千名。而在年齡組別為20-24歲的女性的生育率在過去三十年間大減了77%，不過40-44歲女性的生育率反而上升了91%，反映出現今女性由於接受更高等的教育及要投身職場，而有延遲結婚及生育的狀況。

懷孕的機率與生育黃金年齡

一般來說，擁有正常生育能力的夫婦約在備孕前做足準備的一話，政府指出於一年內會有相當大機率可以成功懷孕，然而一對夫婦在沒有避孕下而有正常性生活都依然沒有懷孕，反而是不育的徵兆而需要尋求醫生的協助。就自然受孕機率來看，則是根據不同的年齡有著不同的成功率。在女性20、 30 、40歲的年齡層之中，以20歲左右的時間最易受孕，因為年輕時候卵子質量較好，卵巢亦有較多可用的卵子。而超過35歲之後與質量會急劇下降，不單生育能力會減退，流產機率更會提高，而且即使接受人工受孕治療，超過40歲的機率亦會下降至10%左右。

20歲每月懷孕的機率：20-25%左右

30歲每月懷孕的機率：15%左右

40歲每月懷孕的機率：5%左右



因此女性生育黃金年齡是介乎25-35歲左右，35歲之後的高齡產婦亦會較出現併發症例如妊娠毒血症、妊娠糖尿病、妊娠高血壓等問題。而事實上不單是女性有黃金生育年齡，男性也有黃金生育年齡，男性的黃金生育年齡亦是介乎25-35歲左右，因為這段時期的精子品質最佳，曾有台灣醫師指出，隨著年齡增長精蟲的數目會開始下降，活動力亦變差，而且胚胎染色體異常率也會提高，增加配偶的流產率以及不孕的風險。

6大秘招提高懷孕機率！

一．進行孕前檢查

孕前檢查的意義在於探尋不育抑或懷孕的機率與風險，因為一旦發現某一方存在著不育的情況，可以在漫長的懷孕準備之前，及早尋求相關的針對性治療。生育檢查可以更深入分析懷孕的機會以及可以更全面了解難以懷孕的因素，再者身體的情況一直有所變化，接受檢查亦是對健康狀況了解的重大更新。除了孕前檢查，坊間亦有一些中醫診所提供中藥、食療等調理體質的中醫治療來增加懷孕的機會。

為下一代健康著想—了解遺傳病的禍害



【德國痳疹】德國痳疹可以透過接觸人體飛沫而感染，而一旦女性在懷孕首三個月患有德國痳疹，出生的寶寶則有機會患上先天性風疹綜合症，出現白內障、失聰、智力發展障礙等問題。而德國痳疹潛伏期大約為兩星期左右，症狀難以辨別，分別是出疹，頭痛及發燒，上呼吸道感染等，而且沒有治療的方法只能以藥物作紓緩不適。

【高血壓】別以為高血壓只是肥胖引致的慢性病，這只是其中一個易令人患上高血壓的因素，事實上有高血壓家族病史亦會有相當高的機會患上高血壓，換句話說，高血壓亦是遺傳性疾病的一種，如果父母雙方均有高血壓，遺傳的機率更超過一半，達六成左右。而高血壓可以引發不同的致命性致病例如心臟衰竭、中風、冠心病等等。

【地中海貧血】地中海貧血因而其名，是一種在地中海，亞洲及東南亞一帶流行的遺傳性疾病，而根據衛生署資料顯示，在本港每大約十二人就有一人為地中海貧血攜帶者，一旦父母雙方都攜有同樣的地中海貧血基因，媽媽就有四分一機率誕下重型地中海貧血的寶寶。患有重型地中海貧血的人由於身體無法製造足夠的血紅蛋白而需要終生定期輸血及受治療。

孕前檢查常見項目



體格檢查

．身高、體重、體重指數 ．總膽固醇 ．血壓、脈搏

荷爾蒙檢查（女士）

．黃體素 ．催乳激素 ．促甲狀腺素

超聲波檢查

．超聲波盤腔檢查（女士） ．膀胱超聲波檢查（男士）

子宮頸及子宮頸分泌物檢查

．柏氏抹片檢查 ．人類乳頭瘤病毒基因測試 ．滴蟲及念珠菌塗片

精液化驗（男士）

．精液顏色 ．精液紅血球以及白血球數量 ．精液黏性及狀態

小便檢查

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生仔助孕調理是透過中醫師與經筋師的綜合診斷和檢查，運用中藥、食療、筋丸，經筋手法或針灸，從而解決懷孕問題。由於每個人的情況不同，詳細需要由經筋師或中醫師診斷後決定調治方案。



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二．管理生活習慣

想要提高受孕的機會，男女雙方都需要保持良好的生活習慣，擁有一個健康的身體，自然會提升生殖機能，並且有足夠的體力準備懷孕的功夫。女士一旦過重抑或過輕都會使懷孕的機率降低，而且即使成功懷孕也相對在健康體重範圍的女性更易有併發症。根據政府的資料指出體重過輕的女性會有較大機會誕下過輕的嬰兒，而過重的女性則容易出現妊娠耘血症高血壓等問．除此之外吸煙及酒精對人體以及胎兒也會有負面影響，它們同樣會損害卵子及精子的健康，損害胎兒的器官發展。

男士：平日謹記避免穿著緊身褲及久坐，因為一旦使陰囊溫度升高就會對精子生成產生不良影響，另外大量的酒精也會影響激素的分泌而使精子的數量減少，甚至使精子死亡。曾有外國的研究指出多運動有助提升精蟲濃度，而經常透過接觸陽光可以提升維他命Ｄ含量，增加精子的活力提高生育能力。

女士：不論是飲食習慣，生活習慣甚至情緒及荷爾蒙內分泌都會影響受孕的機率以及生殖系統的健康。女性平日可以適當補充營養之外，可以進行有助受孕的運動，例如瑜伽有助促進子宮血液循環以及鍛鍊骨盆底肌群，而跳繩可以有助預防子宮外孕以及促進輸卵管及子宮健康。

三．助孕飲食3大要點

營養補充：以均衡飲食為要點，大家可以就衛生署發出的每日飲食指引來跟調整自己的飲食習慣：

穀物類（男—每天4 - 8 碗，女—每天3 - 6 碗）

水果類（男、女—每天最少 2 份）

蔬菜類（男、女—每天最少 3 份）

肉、魚、蛋及代替品（男—每日5 - 8兩，女—每日5 - 7兩）

奶類及代替品（男—每天2杯，女—每天1-2杯）

油、鹽、糖類（男、女—盡量少吃）



額外營養：



葉酸：葉酸有助寶寶腦部中樞神經發展，減低患上神經管缺憾症的機會，而女性可以每日服用大約400微克葉酸補充劑的份量，不宜超過1000微克。深綠色的葉菜、各種豆類和乾豆、水果及一些添加葉酸的早餐穀物等都含有豐富的葉酸。

碘：如果懷孕間缺乏碘會容易造成流產以及使寶寶生長遲緩及神經發育不全，一般人每日需要攝取大約150微克碘，含碘豐富的食物有海帶及海藻等等。

鐵：鐵的缺乏會容易使寶寶體重偏低及早產，甚王死胎，而孕前及懷孕期間每天可以攝取大約15毫克的鐵，而雞蛋、果仁、種子、乾豆類，以及深綠色的蔬菜，如：菠菜、菜心、白菜、芥蘭都含有豐富的鐵。

男士改善精子品質食物：



鋅：是精子原料之一，亦是控制了精子發育的因素。蛋 貝殼類的海鮮就有豐富的鋅

精胺酸：大豆及堅果含有豐富的精胺酸，精胺酸有助促進精子的製造及增加精子的活力。

茄紅素：番茄，南瓜擁有豐富的茄紅素，茄紅素有助抗精子的自由基，提高精子的活力。

四．掌握排卵期

月經週期中有一個重要的階段叫做排卵期，當卵巢排出卵子的時候一旦受精，就會在子宮形成胚胎，如果沒有受精的話就會隨子宮內膜排出成為經血。女性最易懷孕的時間是排卵日及排卵日的前後兩天至三左右，由於每月只會有一顆成熟的卵子排出來，而卵子能活大約一至兩天左右，所以把握排卵期的就可以提高懷孕的機率。而排卵期與月經一樣有循環的規律，透過推算來預計排卵期的來臨，記下身體徵兆和體溫的變化來做好受孕的準備。

如果以28天作為一個完整的月經週期，第一天就是月經來潮的時候，向前推14日就是排卵期，31天月經週期就是第17天。了解排卵期的時間之後，就要記錄體溫變化，因為女性在排卵後會形成黃體素刺殺身體內的體溫調節中樞來使體溫提高大約0.5°c左右，提升的體溫的時期會延續至下一次來經的時候就會下降。而身體在排卵期間亦會有不同徵兆，例如陰道分泌物會增加，而且呈現出透明且有黏彈度、腹部一側有些疼痛、乳房按壓會微痛等等。

五．性生活安排

當計算出排卵期之後，男女雙方就可以計劃行房的時間，曾有台灣醫師指出要讓精蟲的數量及活動力維持高水平，可以計劃於排卵日的前三天、前一天、以及在排卵期後一天行房就是最佳受孕時機，而亦有醫師認為性行為過後女士床上仰臥並休息約三十分鐘左右，並於盆骨位置放一個枕頭，讓精子有足夠時間游至輸卵管。

六．避免阻孕行為

．將筆電放大腿使用

．穿過緊內褲及牛仔褲

．菸酒

．熬夜

．環境荷爾蒙

．三高飲食

．長期服用止痛藥

．過度壓力

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