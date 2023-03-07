坐月食譜｜薑粒三文魚蛋炒飯 媽媽坐月必食 助驅風驅寒、行氣活血

坐月是媽媽產後調理身體的最佳時間，不少媽媽都在煩惱月子吃什麼。專業陪月員Carly分享了「薑粒三文魚蛋炒飯」的月子餐食譜，三文魚含豐富的omega-3脂肪酸有助維護心血管健康；薑則可以驅風驅寒、行氣活血。各位媽媽可參照此食譜製作健康又滋味的月子餐。

資料授權：Carly嘉麗陪月



Carly表示「薑粒三文魚蛋炒飯」做法簡單，對坐月的媽媽調理身體十分有幫助，而且美味又有營養，功效如下：

1.三文魚含有豐富的omega-3脂肪酸、鉀質、維他命和蛋白質，能有效地維護心血管、腦部和眼睛的健康。

2.薑可以驅風驅寒，行氣活血。（產後的媽媽不適宜過早食用，否則會影響傷口的癒合。順產至少12日後，開刀則視乎情況而定）

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三文魚營養價值(按圖了解)

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Carly解釋月子餐的食材十分重要，能帶給寶寶營養。如餵哺母乳的媽媽進食三文魚，便可以把營養傳給寶寶，寶寶能更聰明、眼睛也較健康。

薑粒三文魚蛋炒飯（相片獲Carly嘉麗陪月授權轉載）

準備食材（兩人份量）：

1.白飯 兩碗

2.三文魚柳 一塊

3.生薑 適量切粒（大約手掌大小的四分之一）

4.雞蛋 一隻

5. 食鹽 少許

6. 油 少許

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製作方法：

1.先將三文魚去皮，平底鑊只需下少量油（三文魚會出好的魚油），煎熟三文魚後弄碎，用碗裝起備用。

2.薑切細粒，下鑊爆香，香味散發後可以下飯一起炒，下一茶匙鹽。

3.薑粒與飯融為一體後，在鑊中間畫留空一個圈，倒入蛋液後等一至兩秒，再炒均勻。

4.最後下三文魚碎，炒均勻即成。

《本文獲Carly嘉麗陪月授權轉載》

作者簡介：90後陪月員，曾擔任幼稚園老師，兒童之家家長，特殊幼兒工作員，立志成為專業陪月，已考獲陪月員、催乳、紥肚、嬰兒按摩等證書。

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