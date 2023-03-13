備孕｜準備懷孕先調理子宮 ５條問題自測子宮健康 附養宮貼士

與伴侶結婚已經一段時間，雙方都開始想踏入人生的另一階段，可是明明夫婦已經日日夜夜努力「造人」，但還是遲遲未有「成果」？那就可能是其中一方的身體出現問題！常見的子宮問題，如：子宮肌瘤、肌腺症，都會導致受精卵着床的困難，而子宮畸形、內膜沾黏、子宮頸狹窄或閉鎖等問題，也都會影響女性受孕。



5條問題自測子宮健康

以下是五個問題，可以幫助女性初步了解自己子宮的健康狀況：

1. 您是否經常出現月經不規律、月經過多或過少的情況？



月經不規律、月經過多或過少的情況可能是由於以下問題所導致：

- 子宮內膜異位

子宮內膜異位是指子宮內膜細胞生長在子宮以外的位置，如卵巢、腹膜、膀胱等處，這些細胞在月經期間也會進行脫落和出血，因此可能導致月經不規律、疼痛和過多出血等問題。

- 子宮肌瘤

子宮肌瘤是一種良性的子宮肌肉腫瘤，可能導致月經過多、疼痛和不規律出現等問題。

- 多囊卵巢綜合症

多囊卵巢綜合症是一種影響女性生殖系統的疾病，可能導致月經不規律、疼痛和過多出血等問題。

2. 您是否經常出現月經期間的疼痛或下腹部不適？



月經期間的疼痛或下腹部不適可能是由於以下問題所導致：

- 子宮內膜異位

子宮內膜異位可能導致月經期間的下腹部疼痛，有些患者還可能會出現腰痛、性生活疼痛等症狀。

- 子宮肌瘤

子宮肌瘤可能導致月經期間的下腹部疼痛和不適感，有時還會出現腰痛等症狀。

- 其他子宮問題

其他子宮問題，如子宮腺肌症、子宮內膜炎等，也可能導致月經期間的下腹部疼痛或不適感。

3. 您是否經常出現白帶異常，例如過多、顏色異常或味道異常等？



白帶異常可能是由於以下問題所導致：

- 霉菌感染

陰道念珠菌感染是一種常見的陰道感染，可能導致白帶增多、白帶外觀異常、陰部瘙癢等症狀。

- 細菌感染

其他細菌感染，如滴蟲感染、支原體感染等，也可能導致白帶增多、外觀異常、臭味等症狀。

- 子宮頸糜爛

子宮頸糜爛是子宮頸上皮細胞異常增生的一種疾病，可能導致白帶增多、外觀異常等症狀。

4. 您是否曾經出現性生活不適、疼痛或出血等情況？



性生活不適、疼痛或出血可能是由於以下問題所導致：

- 子宮頸癌

子宮頸癌是女性生殖系統中比較常見的一種惡性腫瘤，可能導致性生活不適、疼痛和出血等症狀。

- 子宮肌瘤

子宮肌瘤如果位置比較靠近陰道，可能導致性生活不適、疼痛和出血等症狀。

5. 您是否曾經出現不孕或多次流產等問題？



不孕或多次流產可能是由於以下問題所導致：

- 子宮內膜異位

子宮內膜異位可能導致卵巢功能異常，影響卵子的釋放和著床，導致不孕或多次流產等問題。

- 子宮肌瘤

子宮肌瘤如果位置比較靠近子宮腔，可能影響胚胎的著床和發育，導致不孕或多次流產等問題。

- 子宮頸癌

子宮頸癌可能影響子宮頸的濕潤度和黏液分泌，影響精子的通過和卵子的受精，導致不孕等問題。

在以上問題中，如果您回答“是”的次數為１或更多次，可能表示您的子宮健康存在問題，建議儘早就醫進行檢查和治療。此外，定期進行子宮癌篩查檢查也是維持子宮健康的重要措施。

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7個養宮小貼士

回答了以上5條問題，相信你已經對自己的子宮健康有了初步的了解，但孕育生命亦非容易的事，女性若想懷孕，需要養護好自己的子宮，以保持子宮的健康和平衡。以下是一些建議：

1. 飲食調理



飲食對於子宮的健康非常重要。建議女性食用易消化、富含營養的食物，如糯米、紅豆、芝麻、核桃、山藥、枸杞子等。同時，還應該避免過度食用辛辣、油膩、冷凉、生冷等食物，以免傷害子宮。

2. 穴位按摩



按摩子宮穴位有助於促進血液循環，調節內分泌，增強子宮的自我修復能力，從而提高懷孕的機會。常用的子宮穴位有關元、氣海、三陰交、足太陽膀胱經等，可以請專業的中醫師按摩或自行按摩。

3. 適當的運動



進行適當的運動可以增強身體的免疫力和抗病能力，調節內分泌，增加子宮的血液供應，從而促進受孕。建議女性選擇適合自己的運動方式，如瑜伽、太極拳、氣功、散步等。

4. 心理調節



情緒穩定對於子宮的健康非常重要。建議女性保持愉悅的心情，減少壓力和焦慮，可以通過冥想、音樂、閱讀等方式來調節情緒。

5. 充足的睡眠



良好的睡眠對於子宮健康和懷孕非常重要。建議女性保持每晚7-8小時的睡眠時間，並保持規律的睡眠時間表。

6. 避免毒品和酒精



吸煙、喝酒和使用非法毒品會對子宮健康和懷孕產生負面影響。因此，建議女性避免使用這些物質。

7. 定期檢查



女性應定期接受婦科檢查，以確保子宮和生殖器官的健康狀態。如果發現任何問題，應及時就醫治療。

（參考資料：香港家計會、衞生署）

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