乳癌｜懷孕過程中確診怎麽辦？早期治療效果好定期超聲波檢查預防

根據台灣國民健康署2019年癌症登記資料，台灣每年約新增1萬5000名乳癌病友，但乳癌盛行率攀升外又年輕化，根據中國附醫臨床資料統計，超過30%乳癌患者被診斷時未滿45歲，此時的女性正值生育階段，仍是有少數患者是「懷孕中」確診乳癌，醫師強調：「非常多的醫學證據發現，部分化療藥物是可以安全使用在孕婦，讓孕婦可以治療同時順利生下孩子。」



懷孕過程中影響乳腺！乳癌該怎麼發現？

儘管懷孕中婦女確診乳癌並不常見，然而孕中確診乳癌者，依據中國附醫的統計，近年仍有5-10例發生，且孕中乳癌的病人有17%-48%屬於「三陰性乳癌」。台灣中國醫藥大學附設醫院乳房外科黃至豪醫師提到：「懷孕過程中荷爾蒙變化本身就會影響乳腺，會讓乳腺水腫，有些症狀要到很明確才會發現確診。」

3步驟乳房自我檢查（按圖👇👇👇）

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黃至豪分享先前收治到一名個案，是34歲周小姐在懷孕第5個月時，發現乳房漲大速度快得異常，疑似摸到有硬塊，經乳房超聲波檢查發現左乳有一個超過兩公分的不規則腫瘤，病理報告證實罹患「三陰性乳癌」。

媽媽被確診罹癌的那瞬間難以置信，但考量「三陰性乳癌」進程快速、惡性度高，需盡快介入治療，但又同時顧及胎兒的正常成長，必須整合跨專科醫師與專家制定個人化的完整策略，媽媽寶寶一樣重要，一個都不能少！

除了本來「三陰性乳癌」治療選擇就相對有限，黃至豪說：「三陰性乳癌沒有標靶藥物，所以不能使用標靶，加上也沒有荷爾蒙受體所以也不適用荷爾蒙治療。」

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孕婦可以做化學治療？

再加上孕中可以選擇的治療方式也有限，像是免疫治療屬於比較新穎的治療，對於孕婦使用還是有些爭議，並非相對明確，擔心會有些變化，經跨專科專家團隊評估，若懷孕中進行手術合併全身麻醉會提高麻醉風險及胎兒風險，因此治療相當棘手，認為「化學治療」是此時的首選。

只是多數人聽到化療直覺聯想不是很毒、對母嬰都會產生極大副作用嗎？黃至豪解釋：「非常多的醫學證據發現，部分化療藥物是可以安全使用在孕婦，像是紫杉醇的藥物可以治療三陰性乳癌，也可以用在懷孕期的藥物，並不會影響胎兒生長、也不會增加胎兒變化、流產的機會。」

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而患者剛好是在第二孕期是可以非常安全使用化學治療， 所以決定前面先化療後來安排生產，生產結束再化療再安排手術。周小姐在懷孕中接受了兩次化學治療，而化療藥物是使用紫杉醇，一種用點滴、打針藥物，需要三週打一次，治療後即感受腫瘤明顯縮小。

治療期間也需要密切關注腹中的胎兒的狀況，在婦產科醫師密切追蹤下穩定的成長，治療三個月後，評估胎兒已成熟且接近足月，安排剖腹產；寶寶一出生新生兒科立刻接手照護，是一名健康的男寶寶。

寶寶出生後周小姐接續完成數次化學治療，再評估時超聲波只見到小小的一塊陰影。為了確認腫瘤的治療成效，安排了左側全乳房及腋下前哨淋巴結切除手術，將殘存的組織送化驗，病理報告顯示腫瘤已經完全消失不見，淋巴結也確認沒有轉移，治療效果顯著。

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早期治療效果好 超聲波檢查來預防

目前已有許多化學治療藥物可以安全的用在第二孕程的孕婦，九成會有治療效果，其中20-30%更可以在手術前就把腫瘤治療到完全消失不見。研究顯示除了有乳癌治療的效果，也不會增高胎兒的風險。

台灣中國醫藥大學附設醫院婦產科楊稚怡醫師提醒：「懷孕時期因雌激素濃度大幅增加，乳腺細胞增生速度快，以及整個乳房間質中的含水量亦增加，使得乳房體積變大，單靠自我觸摸無法準確得知。」不論是孕前確認有良性瘤腫存在、家族有乳癌病史、乳房曾進行手術及自我摸到硬塊等狀況的婦女，建議接受乳房超聲波檢查以確認乳房的變化正常。

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