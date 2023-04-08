復活節假後復課｜小心春夏季四大兒童傳染病！即睇預防＋消毒法寶

隨着復活節長假過後，小朋友返回校園時少不免會近距離接觸其他小朋友，各種傳染病及皮膚方面的疾病潛伏在人體身上，因社交距離變近而容易傳染給他人，而天氣逐漸回暖變熱，環境致敏原亦急劇滋生，使肌膚過敏的狀況頻繁發生，家長們要小心春夏季常見的兒童疾病，下文會逐一為大家拆解它們的症狀，成因以及相應的預防的方法，讓小朋友安全而愉快地上學去！



春夏季常見四大兒童傳染性疾病

．腸病毒

．珍珠疣

．手足口病

．紅眼症



腸病毒

腸病毒是兒童常見的傳染病之一，而引發腸病毒的病毒種類可達數十種以上，例如小兒麻痺病毒，克沙奇病毒，伊科病毒等等，而國際病毒分類委只會於二零零零年將腸病毒重新劃分為A、B、C、D四大類型，兩歲以下的小寶寶最感染克沙奇病毒，而兩歲以上常見於腸病毒71、70型，當中以71型最易引發嚴重併發症，而新生兒的家長要留意克沙奇病毒B型可以造成寶寶患上肝炎、心肌炎，甚至可致命。腸病毒並沒有特效藥或疫苗，潛伏期約二至十天左右就會開始出現相關症狀。

新生兒也會感染腸病毒嗎？ 剛出生的寶寶也會感染腸病毒，而通常的感染的原因是發生在產前，即子宮內感染，生產中及產後三大階段，寶寶主要感染的病毒類型常見為克沙奇病毒，伊科病毒，此兩種病毒曾於台灣造成多名新生兒死亡的案例。

腸病毒傳染途徑

腸病毒只會透過人體間傳染，主要由腸胃道例如口、糞、水及食物污染或呼吸道例如咳嗽、飛沫或打噴嚏方式傳染，同時亦可透過接觸患者的液體而感染，至於新生兒感染腸病毒的方式常見於子宮內，分娩過程或產後與人接觸感染。腸病毒在發病前數天已可有傳染力，並持續由腸道釋放病毒長達八週。

腸病毒疾病症狀

由於腸病毒的病毒種類繁多，所以不同類別也會引發不同的症狀，而常見的症狀有：

．頭痛

．腸胃不適

．發燒

．喉嚨痛

．長紅疹

．身體長小水泡



而一旦出現以下重症的表現，就需要立即求醫：

．持續高燒

．反覆嘔吐

．持續昏睡

．肌肉抽搐或肢體忽然無力



腸病毒預防小貼士

腸病毒對酸及一些化學清潔消毒劑均具抗性，不過含氯的漂白水可使腸病毒失去活性，腸病毒可以在室溫存活約數天，不過在五十度以上就會失去活性，另外紫外線亦可降低病毒的活性。

．保持雙手清潔：勤洗手，特別是接觸口、鼻、眼的前後時間，洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手的時間需達20秒以上，如果附近沒有洗手設施，可使用含70 至 80%的酒精搓手液潔淨雙手。

．避免與他人個人物品例如毛巾

．避免與患者有親密接觸，如接吻、擁抱。

．時常消毒常家居內的接觸表面，如傢俱、玩具和大家日常接觸並共用的物件。首先可以使用把1 份 5.25% 漂白水與 99 份清水混和消毒，待大約半小時後左右再用水清洗其表面。

🛡️腸病毒消毒好幫手🛡️

Tommee Tippee 多功能UV紫外線消毒器 $1078

多功能UV紫外線消毒機集消毒、烘乾及儲存功能於一機，讓你可方便快捷地消毒母嬰用品。紫外線可殺滅99.9％殘留在奶瓶，奶嘴，吸奶器，餐具和玩具中細菌。 另外備有儲存模式，每2小時會消毒及烘乾各5分鐘。讓你24小時隨時都有乾淨的奶瓶及用品可用。無需用水、 沒有蒸汽、再沒有濕淋淋的奶瓶。 只有乾淨、乾爽的餵食用品，幫助你守護寶竇的健康。



手足口病

手足口病常見由腸病毒71型引起的傳染病，而本港手足口病的高峰期大約為五月至七月左右。現時未有藥物及疫苗治療手足口病，所以家長在小孩子復課的時間要做好衛生措施以防病毒入侵。手足口病常發生於五歲左以下的小朋友身上，所以小學、幼稚園及幼兒中心通常會是大規模傳染地點。

手足口病傳染途徑

由於手足口病是主要由腸病毒引起，腸病毒會透過腸胃道例如口、糞、水等或呼吸道例如咳嗽方式傳染，而小朋友接觸了患者的水泡組織液也會感染手足口病。

手足口病症狀

手足口病的徵狀初時會與感冒的症狀相似，然後有機會持續發燒，四肢出現水泡或紅疹，而且嘴內會出現潰瘍，通常水泡及紅疹會約十天內自行消退。而手口足病即使在康復後可以對相應的病毒產生抗體，也會有機會患上由其他腸病毒引發的手足口病。

手足口病預防小貼士

．時常消毒小朋友的玩具及用具

．保持空氣流通

．勤洗手

．避免與他人個人物品例如毛巾

．避免與患者有親密接觸，如接吻、擁抱。

🛡️手足口病消毒好幫手🛡️

美國 Ulmuka DuoCare 多功能烘乾消毒煲(升級版) $748

DuoCare多功能烘乾消毒煲，原理是以水加高溫發熱裝置，再以高溫蒸汽消毒在器皿內的母嬰用品，消毒完成後更可同時使用烘乾功能，直接將器皿內的母嬰用品完全烘乾。器皿及母嬰用品不會殘留多餘水份更有效防止細菌滋生，以保護寶寶的腸胃健康。



思詩樂嬰兒專用抗菌清潔棉 180片 10x8cm $31

抗菌清潔棉以100% 純棉製成，符合JTETC認定基準，具抗菌防臭及抑制細菌增生效果，適用於日常清潔幼兒的幼嫩肌膚。



珍珠疣

珍珠疣亦稱為傳染性軟疣，是一種由痘病毒引起的的皮膚表層的感染，作為兒童常見的傳染疾病的原因是由於兒童的免疫系統不及成年人般發展健全，所以較易受感染。珍珠疣可以自行康復，不過病情持續的話卻會在身上越長越多，而治療的方法常見如冷凍治療，即以極低溫的液態氮氣凍死疣組織而使其脫落，還有外塗藥以及激光等等。珍珠疣的潛伏期由數星期至數個月不等，常於十歲以下的小朋友身上病發。

珍珠疣傳染途徑

珍珠疣可以透過皮膚的直接接觸，甚至碰觸附有病毒的物件都可以受感染，例如衣服，毛巾，書本，小朋友常交換及接觸的玩具更是常見的傳播工具，而如果患者抓痕發病的位置，也會在身體擴散，有醫師指出不少門診的個案都是因為學校的同學傳染給小孩子，然後傳染給自己的家人。

珍珠疣疾病症狀

珍珠疣的患者會在身上長有大約3-6毫米，表面光滑的圓形疣粒，而且疣粒的中央呈凹陷狀，通常是粉色及白色的顏色，常見的生長的位置分別有四肢的皺摺位置，腋下等等，疣粒的數旺可由數粒嚴重增至過百粒的程度，甚至會出現細菌感染而變得痕癢。

珍珠疣預防小貼士

．保持雙手清潔：勤洗手，洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手的時間需達20秒以上，如果附近沒有洗手設施，可使用含70 至 80%的酒精搓手液潔淨雙手。

．避免與他人個人物品例如毛巾，玩具等等

．避免與患者有親密接觸，如接吻、擁抱。

．時常消毒常家居內的接觸表面

．如不幸患上珍珠疣，患者避免用手抓癢，因為手指會將病毒傳到身體其他部位。

珍珠疣消毒好幫手

彩豐行 75%酒精消毒噴霧200ml $37.9

消毒噴劑殺菌99.9%，具有良好的殺菌能力，用於工具以作消毒及殺菌用途。



Baby Swipe BB威寶嬰兒用品及玩具清洗消毒噴霧 500ml 套裝 $204

適用於清潔玩具及各種兒用品，如床架、床欄、門欄、搖椅、地墊等，無酒精、醫療級消毒成分，測試證實有效殺滅流感病毒及細菌達99.99%，中性配方採用符合歐盟REACH標準優質的植物提煉表面活性劑，去污力強且不殘留任何刺激性化學物質。無毒級別產品對幼兒絕對安全。



Baby Swipe BB威寶嬰兒衣物濃縮洗劑套裝 $228

威寶嬰兒衣物濃縮洗劑採用美國優質天然表面活性劑，不含漂白成分、螢光增白劑及色素，通過實驗室皮膚刺激性測試，對嬰兒皮膚絕對安全，抗菌配方，有效去除衣物細菌防止異味。



紅眼症

紅眼症亦稱為傳染性急性結膜炎，是一種可以在社區廣泛傳播的高傳染性疾病。結膜是指覆蓋在眼球前的黏膜組織，它是由上皮細胞以及結締組織組成，用來保護眼球以及抵禦異物進入，當結膜受感染並產生炎症就會令眼晴紅腫以及各種病徵。結膜炎主要分為傳染性以及過敏性兩大類，當中傳染性結膜炎由細菌或過濾病毒所引起，小至新生兒大至成人都會患上結膜炎，細菌性結膜炎以肺炎鏈球菌及流感嗜血桿菌引發最為常見，而病毒性結膜炎主要由腺病毒及腸病毒引起。

紅眼症傳染途徑

紅眼症的傳染途徑可透過直接觸碰病人的眼晴及上呼吸道的分泌物，以及接觸受污染的手指，衣服及其他共用。另外患者曾到任何水源游泳，在其受污染的水源游泳也會受感染。細菌性結膜炎的潛伏期大約為一至三天，而病毒性結膜炎的潛伏期大約為一至十二天左右。

紅眼症症狀

細菌性結膜炎及病毒性結膜炎的病徵非常相似，通常是會以一隻眼晴出現症狀，隨後雙眼都會受影響。細菌性結膜炎會使眼睛流出白色或黃色的分泌物，而病毒性結膜炎相對上分泌物較稀薄：

細菌性結膜炎

．眼晴具刺痛感

．眼晴充血

．眼睛流出白色或黃色的分泌物

．嚴重可致患畏光



病毒性結膜炎

．眼晴具刺痛感

．眼晴充血

．畏光

．結膜水腫

．眼晴有異物感

．耳前淋巴結腫大



紅眼症預防小貼士

．勤洗手，特別是觸摸公共設施後

．適時使用搓手液消毒雙手

．避免與他人個人物品，特別是會與眼睛接觸例如毛巾，枕頭等

．適時以紗布拭擦眼晴分泌物，避免直接用手接觸

紅眼症消毒好幫手

思詩樂 嬰兒專用濕潔淨棉 30包 $30

適用於小孩一般清潔手部，嘴部及抹汗，以及清潔嬰兒口腔、嘴部、眼睛及傷口等敏感位置，100% 純棉純水，達日本醫療脫脂棉生產基準，高壓高溫滅菌處理，絕無添加化學成分，防霉劑。獨立包裝，方便攜帶使用。



Baby Swipe BB威寶 嬰兒消毒搓手泡泡 80ml 套裝 $133

搓手泡泡為無酒精、免沖水配方，歐洲進口醫療級消毒成分除菌達99.99 %，同時有效殺滅流感病毒。植物性成份不含有害成分，並通過皮膚敏感測試。



思詩樂 嬰兒奶瓶蔬果洗潔液+嬰兒奶瓶蔬果洗潔液 補充裝 700ML X 2包 $167

產品適用於清洗嬰兒奶瓶、奶嘴、餐具、玩具及蔬果，用法方便只需將洗潔液加入清水中，清洗奶瓶及用具後，再用清水沖洗乾淨即可。



彩豐行 天然酵素地板消毒清潔液1000ml $33.2

全新升級版配方天然家居清潔系列，特選天然酵素及殺菌成分，溫和安全，可高效快速去除地板上污漬及油污，同時有效殺滅地板上大腸桿菌、金黃葡萄球菌等有害細菌，去味除臭；清潔同時保護地板材質，特別適合飼養寵物及有兒童的家庭使用，貼心守護家人健康。

