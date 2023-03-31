復活節優惠彩蛋嚟啦！健康養生母嬰產品五折起！買一送一有邊款？

從前復活節假期是為了慶祝基督耶穌復活，現時更是大家期待長假期出外遊玩的時候。01網購的商家均推出限時勁減優惠，讓大家以至抵的價錢享受超值的網購體驗，小編為大家盤點了五大系列的產品，分別有母嬰用品、兒童學習玩具、養生茶湯飲、轉季小家電百貨、個人護理用品，不論男女老幼還是一家大小，都可以在這個慶祝希望及新生命的節日找到屬於您的優惠彩蛋！



新手爸媽必備用品

Tenson 產婦入院走佬袋 – 政府醫院專用(順產) $285

此護理套裝專為在政府醫院妢娩的產婦而設，套裝內已齊備產婦妢娩前、後基本護理所需用品。產婦在見紅、穿羊水或陣痛時，即時帶備此套裝入院，免於臨急張羅，有所遺漏。貼心呵護產婦所需。套裝用品包括黏貼產婦巾、扣裝產婦巾、高級看護床墊、生理沖洗瓶、即棄乳墊等等。



Pampers 嬰兒拉拉褲 (日本直接進口/日本內銷版) $349/3包

BB在伸展時，腰際大腿側邊圍街會產生摩擦，導致肌膚發紅癢。使用Pampers 拉拉褲柔軟表面及有彈力側腰圍的尿片，可溫柔地保護寶寶的幼嫩肌膚，並時刻保持貼身舒適。



台灣六甲村炫涼馬卡龍全方位孕婦哺乳枕 (3色選) $848

哺乳枕立體剪裁設計，順應人體曲線，產後可做為哺乳枕使用，減輕手臂負擔，給新手媽咪最時尚的紓壓體驗，更全面呵護心愛家人的健康！



Youha 優合 The ONE 電動雙泵套裝 $799

電動雙泵套裝提供1-20級節奏，可調教1-6級吸力，可根據個人需要自行選擇。套裝更設3個模式，分別是按摩（刺激乳腺）、仿生（模仿BB 吸啜）、深度（處理乳塞/快泵清）。



兒童學習玩具精選

CROCOPen™點讀筆 – Smart English 學習套裝 $1199

全新CROCOPen™英語點讀筆攜帶方便，內置學習材料，方便孩子隨時隨地學習英語。點讀筆內置9首經典兒歌，學習英語同時有紓緩緩孩子情緒，不同主題的互動學習書除了學習英文，更可學習數理邏輯、形狀與顏色、圖案配對、視覺訓練等。



繪畫學習套裝 (Doodle Studio) $299

這是一款非常好玩的磁鐵塗鴉畫具，附有一本20頁的塗鴉本、12張24種活動學習卡、12張72種形狀學習卡，可以學畫不同形狀、動物、物件及配對，還可以學會看時間，訓練手部小肌肉發展以及形狀辨認、自由塗鴉、指出形狀、學習物件名稱、繪圖、連線遊戲等多樣學習活動，是孩子刺激創意的好朋友。



K-Magic 2 Pro (奇智寶盒2升級版) $1999

電子數碼產品層出不窮，家長要怎樣選擇才可以避免選擇錯誤，為小朋友帶來不良影響?由教育專家設計的『K-Magic 奇智寶盒』全方位學習機 早在2011年面世，十年間暢銷全球，接觸過千萬0-6歲的小朋友，更獲獎無數，蜚聲國際，成為家長信心保證。新一代K-Magic 2 Pro 內容更豐富，更人性化，設計仍然以K’s Kids 「學習三角形」為基礎, 是孩子智能、體能和社交能力的隨身啟蒙老師！



Magic Learning (奇智奇思課堂) $599

「奇智奇思課堂」是一套專為3-6歲孩子設計的學習遊戲。它是一套6合1的學習遊戲套裝，讓孩子在「體能」、「智能」及「社交」三方面都能通過遊戲達至均衡發展。父母可以在家中和孩子一起玩，老師可以用於學校培訓學生。



Curios® K1大作戰 第1冊 $59

K1大作戰》 幼兒彩色多元練習本，針對3至4歲幼兒訓練，第1冊共有30條題目，由淺入深讓孩子從序漸進學習。教材設計人是兒童學習能力培訓師 Yuki Li，在香港、台灣、北京三地從事幼兒教育培訓8年，曾是研究腦神經科學的研究員；相信大腦神經可塑性極高，在研究時發現孩子在不同的年紀大腦需有針對性的訓練，立志投入教育界，幫助孩子提升學習能力。



Curios™️ 好奇心圓圓貼紙書 (1套2本) $99

媽媽想從小培養BB專注力？推薦Curios™️好奇心圓圓貼紙書！一套2️本貼紙遊戲書，2️個學習主題：日常生活同 形狀數字篇 ，一共有640張圓形彩色貼紙令小朋友發揮創意、訓練手眼協調貼出不同圖案及場景！圓圓貼紙書有獨家代表香港文化嘅郵輪、巴士場景，一邊玩一邊滿足小朋友好奇心！透過圓圓貼紙訓練小手肌、專注力、創意力及認知力。



春日養生茶湯飲

Ozen生活館 祛濕紅豆芡實薏米茶-三角茶包 $50

紅豆芡實薏米茶有補血丶去水腫丶補脾益氣丶美白嫩膚丶利尿丶清熱排毒丶降血脂的功效，並使用低溫烘焙制作技術保留材料的營養。



Ozen 生活館 新會小青柑 $180

新會小青柑果茶香氣四溢，湯色橙紅透亮且濃郁甘甜。小青柑上的白霜是新鮮生果在曬乾的過程，水份逐漸蒸發，果肉的果糖及葡萄糖滲出果皮表皮形成一層果霜，白霜就是柑皮在乾燥過程中的柑油結晶。



moonwell®️湯包 【五指毛桃海底椰素湯】多買多折 $73

清新甘香的養生茹素食療配方燉湯，採用有「廣東人蔘」之稱的－五指毛桃，具有類似椰子的香氣。moonwell的中醫團隊為你用心配搭營養豐富的五指毛桃海底椰素湯，不僅讓素食人士有更多素湯選擇，更向普羅大眾推廣健康素食文化。配以淮山、粟米、扁豆、蜜棗、海底椰等美味低脂低卡路里的袪濕強身食材，香港都市人濕氣重的必飲去水腫健康湯水之選！



盧太太上奶湯水有限公司 家常湯包 (5包裝) $280

盧太太上奶湯水本身專營坐月食療，工場設於葵涌，已為超過5000名媽媽提供服務，以100%天然零味精深受愛戴，而家更推出家常湯包，希望將媽媽的味道同健康分享比更多人。



中港藥業－5款湯包優惠套裝 $300

6款湯包內任選5款：

1) 清熱滋陰生津湯

2) 降血脂通血管湯

3) 驅頭風止頭痛湯

4) 解暑潤肺去濕湯

5) 消暑健脾去濕湯

6) 清熱潤肺止咳湯



轉季小家電百貨推介

德爾瑪 迷你家用智能除濕器 迷你抽濕機 CS90MH $199

突破一次性除濕盒，無耗材吸濕。吸濕後插電加熱烘乾還原，循環再用。



[至筍優惠貨品] Bear小熊 多功能迷你氣炸鍋 $578

多功能迷你氣炸鍋設可分離炸籃清洗不費時間，2升容量適合1-3人份量。



[至筍優惠貨品] Bear 小熊 55°C泡煮暖暖壺 $498

小熊 55°C泡煮暖暖壺設養生壺及保溫墊雙模式，燉煮同時水杯保溫加熱，配備不鏽鋼濾網，微細網孔方便隔渣，55°C保溫墊恆溫保暖，隨時享受暖飲。



Turbo Italy UV除塵蟎機 (白色) TBC-617W $398

UV紫外線除蟎消毒殺菌有效吸除灰塵，滾刷式設計，每分鐘能拍打3000次。



[Wpc.] Long Mods Raincoat - 女裝簡約長身雨褸/外套 (杏/藍) $399

一款長款雨衣，不僅推薦在雨天使用，也可作為時尚外套。以隨意簡約的印象配以廣受歡迎的時尚大衣類型。沉穩的大地色很容易就能融入生活，以協調不同的時尚穿搭，腰部和下擺也可以通過橡筋索帶調節到自己喜歡的程度。



個人護理用品推介

NATIGO 甜橙活力沐浴露100ML

五折劈價$29.5 再買一送一(原價$59)

甜橙活力沐浴露能夠溫和地清潔、保濕、恢復水分平衡。營養豐富的沐浴露富含維生素A，E和B雜，深層滋養肌膚，使肌膚煥發光彩。



NATIGO 甜橙活力沐浴露 500ML

五折劈價$39.5再買一送一(原價$79)

甜橙活力沐浴露能夠溫和地清潔、保濕、恢復水分平衡。營養豐富的沐浴露富含維生素A，E和B雜，深層滋養肌膚，使肌膚煥發光彩



NATIGO 蘆薈溫和沐浴露100ML

五折劈價$29.5 再買一送一(原價$59)

天然蘆薈沐浴露富含維生素E和B雜及新鮮蘆薈香氣蘆薈，可用於日常皮膚護理

蘆薈提供油脂，紓緩、補水，能讓您的肌膚感覺滋潤柔滑、潔淨舒爽



NATIGO 蘆薈溫和沐浴露 500ML

五折劈價$39.5再買一送一(原價$79)

天然蘆薈沐浴露富含維生素E和B雜及新鮮蘆薈香氣蘆薈，可用於日常皮膚護理．蘆薈提供油脂，紓緩、補水，能讓您的肌膚感覺滋潤柔滑、潔淨舒爽．



NATIGO 石榴強韌洗髮露300ML

五折劈價$44.5再買一送一(原價$89)

洗髮水中添加了大米蛋白提取物，有助減少脫髮，保護頭髮免受外界侵害，賦予頭髮光澤和豐盈感。 稻米水中所含的物質亦有助強韌髮根，從而刺激頭髮生長。



NATIGO 蕁麻清新洗髮露300ML

五折劈價$44.5再買一送一(原價$89)

這款洗髮水含蕁麻提取物和乳酸，這款洗髮水更適合油性髮質。 這些成份能夠調節皮脂分泌，使髮絲不容易變得油膩。同時可滋養頭髮，使頭髮看起來更加亮麗。

