春天養生｜春天易上火或感到疲憊？細數6大養生方法與對應食物

春天處於冷熱交替的時節，陰雨綿綿也會讓濕氣鬱結在體內，若沒有確實做好養生，便很容易上火或是感到疲憊，也就是所謂的「春燥」和「春睏」，因此許多網友開始討論春天該如何養生。



台灣《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近1年內「春天養生」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的6種春天養生方法與對應食物。

6種春天養生方法與對應食物（按圖看清👇👇👇）

+ 14

春季養肝多吃綠色蔬菜 養脾可吃山藥補元氣

觀察近1年內網友針對「春天養生」的相關討論，可以發現「養肝」話題格外受到關注，這是由於春氣和肝在五行中同樣屬木，就衍生出「春季補肝」的說法，台灣中醫師吳明珠也提到「青色主肝」，認為飲食中應該多攝取韭菜、菠菜等綠色蔬菜，可以紓緩肝火去春燥；另外，枸杞中甜菜鹼的成分，能夠抑制脂肪肝，幫助促進肝細胞生成，同樣是春季護肝的好選擇！

而春天肝火旺盛，會影響到「脾氣」的運行，脾臟若是虛弱，便容易出現衰老症狀，因此「養脾」也成為春天的養生要點。唐代名醫孫思邈就曾提倡「春日宜省酸增甘，以養脾氣」，主張食用甘味食物，如山藥、蓮子和小米能夠滋補脾胃元氣，同時也建議減少食用酸味食物，以免導致肝氣過盛。

相關文章：春天養生｜春天總是疲倦、睡不飽？擺脫春困4原則改善疲勞、嗜睡👇👇👇

+ 8

男性補腎首選海參 女性補氣多吃高鐵食物

肝和腎有互相滋養的關係，所以在春季補肝時，「腎臟」的調理也需要注重。台灣中醫師涂育維表示「黑色能夠引導氣血入腎」，推薦選擇黑芝麻、黑木耳等「黑色食物」來補腎，也提醒飲食要清淡均衡，避免辛辣重鹹的調味增加腎臟負擔。而海參作為補腎藥材，除了可以益精壯陽，還含有硫酸軟骨素可以幫助發育，成為許多網友的養腎首選。另一方面，中醫有「氣血通則萬病滅」的說法，強調氣血對健康的重要性。如果想要養氣補血，可以從天然食物中補充「蛋白質」與「鐵質」，像是蛋豆魚肉類，還有紅豆、黑芝麻、牛肉等食材。此外，提及調節氣血，許多人就會想到補氣聖品「紅棗」，含有豐富的維他命，可以讓臉色變得紅潤、精氣飽滿，適合體質虛寒的女性服用。

相關文章：春天養生｜吃太多酸性食物肝火旺傷脾胃！細數8種食物助養肝防燥👇👇👇

+ 4

春天是萬物復甦的季節，在冷暖空氣交替下，各種細菌病毒也開始活躍起來，這時腸胃就容易出現不適症狀，就有網友在討論區上困擾表示「春天經常胃脹氣」，引起許多網友共鳴。其實想要養好胃，第一步就是保護胃粘膜，多吃南瓜、秋葵、山藥這類富含「黏液蛋白」的蔬果，以及蘋果和藍莓等有「果膠」的食物，都可以達到保胃效果。除此之外，「陽氣」不足容易手腳冰冷、四肢無力，平時看起來無精打采，在《黃帝內經》中就有提到「春夏養陽，秋冬養陰」，說明春天陽氣生發，應該順應自然規律，透過飲食調養提升陽氣，像是大蒜、肉桂這類溫補食物可以幫助促進血液循環，調節虛寒體質，而豆漿這種溫性食物，則因為不具刺激性，適合多數人長期食用進補。

春天揭開了四季的序幕，在享受生機勃勃的季節時，也別忘了吃對「養生食物」，將身體調養到最健康的狀態，為接下來的一年做準備。

延伸閱讀：

6大類食物每天都要吃 但血糖高、糖尿病該怎麼選呢？

雞蛋別亂買！醫曝：萬一感染沙門氏菌 吃下易食物中毒

【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」