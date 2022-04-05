春天養生｜常提不起勁犯春困？中醫師：這2個時段症狀特別明顯

春天怎麼老是提不起勁，昏昏欲睡，難道我得了瞌睡病嗎？其實這是「春困」導致的結果。詩人杜牧的《清明》詩有云：「清明時節雨紛紛」，清明節的前後往往下雨，伴隨春季的陽氣升發，許多人容易在此時發生「春困」的現象。



而所謂的春困，也就是春季疲勞症，最典型的症狀就是：容易疲憊、睡得再久起床都覺得還是很累、出現愈睡甚至愈累的感覺。

什麼時段春困特別明顯？（按圖）

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上午9至11點和下午3至5點 春困症狀特別明顯

台灣中醫師周宗翰表示，由於在五行裡春屬木，與中醫的肝相對應，出現春困情形往往也代表著肝氣調節有問題，無法順利升發。一旦民眾的肝氣疏泄產生問題，除了疲累外，往往還會伴隨有情緒容易波動起伏、頭痛、過敏，或是睡眠障礙的情況。

周宗翰指出，春困症狀常集中在上午9至11點和下午3至5點會表現特別明顯。而之所以會有這樣的現象產生，是因為這段時間分屬人體脾經及膀胱經運行的時間。脾掌管人體的水濕，一旦脾氣虛弱，又受到外濕影響，運化水濕的功能出現問題，造成濕氣滯留的話，就會讓人有重濁疲憊的感覺，還可能伴隨著頭暈、食慾下降、脹氣，以及排便不順等症狀。

膀胱氣血不足 會令人覺得提不起勁、昏昏欲睡

周宗翰說明，膀胱經位處於人體背部接受陽氣的位置，且上連至腦，若膀胱氣血不足，跟不上陽氣升發的速度，就會導致滋養腦部的氣血減少；要是再加上濕阻陽氣，便會令人覺得提不起勁、昏昏欲睡，還可能伴有身體多處痠痛，以及排尿不順的現象發生。

既然如此，那麼民眾想要改善春困問題，拒絕被瞌睡蟲附身該怎麼做呢？其實對於春天的養生之道，早在《黃帝內經》中便有描述。古人認為，春天應「夜臥早起，廣步於庭，披髮緩行，以使志生」。不過要注意的是，所謂的夜臥早起，「夜臥」並不是鼓勵大家熬夜，而是春天的日出較冬天來得早，日落較冬天來得晚。

看看自己屬於寒底抑或熱底：（按圖）

春天養生避免熬夜 應盡量在晚上11點前就寢為佳

中醫認為人體的主要活動時間應當順著日光而作，所以相對於冬天日落較早，春天白天較長，可以活動的時間也較長，但民眾春天養生仍應避免熬夜為宜！周宗翰強調，晚上11點到凌晨3點，是人體膽經和肝經循行的時間，而春天尤須養肝，故建議民眾春天養生應盡量在晚上11點前就寢為佳。

除了留意睡眠時間外，運動方面則建議大家可多去廣闊的場所散步，讓背部曬太陽補充天然陽氣；平時的打扮可將頭髮放下、穿著輕鬆，不用過於束縛，以免氣機鬱滯。如此自然地順應時節，讓身體從冬天的養藏逐步地轉成春天的升發，便不容易導致春困上身。

想要遠離春困煩惱 也可從調整春天飲食下手

除了從調整日常生活習慣下功夫外，想要遠離春困煩惱，周宗翰建議，民眾也可以試著從調整平時吃的食物下手。春天可以多吃一些山藥、芡實和薏苡仁，或是在菜餚或湯品中放入一些生薑，都是有助於補益脾氣，幫助濕氣代謝的好食材。

春天也很適合吃韭菜，中醫認為韭菜可健脾去濁，同時具有益肝的作用，以及補陽的功效，對於春天養肝有一定助益。不過要注意的是，若民眾有嘴破、口臭，或是眼睛紅腫等火旺症狀時，則不建議食用，以免更上火反讓症狀惡化。以下推薦兩道中醫養生食譜供民眾參考：

【淮山芡實薏仁粥】改善春天疲勞症狀

▸食材：新鮮山藥（淮山）300公克、芡實20公克、薏仁40公克、小米300克、水1000ml

▸做法：薏仁、小米洗淨，泡水3小時；新鮮山藥（淮山）洗淨切小塊；芡實洗淨備用。取內鍋放入所有食材，外鍋倒2杯水，放入蒸架和內鍋，蓋上上蓋，按下電鍋開關，待開關跳起即可食用。

▸功效：山藥薏米芡實粥補氣血、健脾胃、補腎益精、祛濕利水，可有效改善春天疲勞的症狀。

【韭菜鮮蝦仁粥】健脾養胃、防治便秘

▸食材：韭菜100克、鮮蝦仁50克、糯米、鹽各適量

▸做法：韭菜洗淨切段，糯米洗淨。將鮮蝦仁、糯米放入砂鍋中，加適量清水煮粥，待粥將熟時加入韭菜段，煮沸後加鹽調味即可。

▸功效：韭菜和蝦仁、糯米同煮成粥，可行氣活血、固腎助陽、健脾養胃、防治便秘，適合立春時節養生滋補食用。

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