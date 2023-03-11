養生飲食｜吃得苦中苦，方能健體魄？ 醫揭苦味食物有助穩血糖

對大部分人來說，「苦味」是比較不討喜的味道，所以帶有苦味的食物也容易遭人排斥。



醫師卻指出，苦味食物常有助於消化，還能幫助身體穩定血糖，加強肝臟排毒。

苦味食物有助穩血糖、排肝毒？苦味食物有哪些？（點擊下圖看清👇👇👇）

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「苦味」是優秀預防藥方

台灣鄰好西醫診所家醫科醫師李思賢表示，「苦味」是較不受歡迎的味道，但是帶苦味的東西卻時常可以處理很多消化問題，甚至當作預防的藥方。而人體中也有許多苦味受體，這些受體分布在口腔、舌頭、胃、肝臟和其他腺體中，而腸道對苦味的東西也有警報反應，因為自然界中的毒素通常味道都很苦。

苦味食物有助穩血糖、排肝毒

李思賢指出，為了排除這種有可能的潛在毒素，身體就會更努力的分泌唾液和其他的消化酶，這個反應對於有些有消化困難的病人來說是有好處的。除了消化外，苦味劑也被證明有助於穩定血糖、加強肝臟排毒，如朝鮮薊（雅枝竹）、菊苣（苦菜）、蒲公英等，而且苦味能夠刺激荷爾蒙和類升糖素胜肽的分泌，能夠延長飽足感和降低食慾的功效。

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苦味食物有哪些？

李思賢也列出常見的苦味食物，如羽衣甘藍、抱子甘藍、蘿蔔、芝麻菜、蒲公英綠、菊苣（苦菜）、蔓越莓、綠茶、柑橘皮、肉桂、生薑、咖啡、蒲公英、黑朱古力（85%）、薄荷、紅酒等，只要能將這些食物適量的融入生活中，對身體會是有很大的好處，但前提是要適量。台灣新竹台大竹北院區營養師簡若庭也補充，如果是第一型糖尿病或是正在使用胰島素的患者，是無法單靠吃苦瓜等苦味食物來達到穩定血糖的效果，還是必須接受正規的胰島素治療才行。

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