枸杞子｜近代超級食物！ 消委會測評均含豐富胡蘿蔔素及礦物質

枸杞子，又簡稱杞子，是其中一種常 見於日常飲食的中藥材，近年亦開始受歐美地區追 捧，被譽為兼備抗氧化和抗病毒功效的「超級食物」（superfood）。近日，消費者委員會公佈了有關枸杞子的測評，發現大部分樣本含豐富的胡蘿蔔素、維他命C和不同的礦物質，與中醫學的護目護肝等功效相符。



測試了市面上 27 款乾枸杞子樣本（圖片來源：由消委會提供）

4.5分評價有5款

（圖片來源：由消委會提供）

消委會綜合測試結果後，為各樣本進行評分，以5分為滿分。惟在本次測試的樣本中，沒有樣本能獲取滿分的5分評價，而獲得最高評價4.5分的有5款，包括「位元堂」寧夏杞子(有機原料)、「Sunfood Super Foods」Raw Organic Goji Berries、「點點綠 」有機頂級杞子、「Livi Green」有機即食杞子、「Slowood」有機杞子。此外，「紹香園」即食杞子僅獲2.5分，屬最低分之選。

杞子４大營養價值

（圖片來源：由消委會提供）

枸杞子又稱杞子，是一種中藥材和常見的食材。杞子富含多種營養素，包括：

1. 維生素



杞子富含維生素C、維生素B1、維生素B2、維生素B6、維生素E等多種維生素，其中維生素C的含量尤其豐富。

2. 礦物質



杞子含有豐富的鋅、銅、鐵、鈣、鎂、硒等礦物質，其中鋅的含量尤其豐富。

3. 氨基酸



杞子含有豐富的氨基酸，其中包括人體必需的8種氨基酸。

4. 天然色素



杞子中含有類胡蘿蔔素等天然色素，能夠增強人體免疫力。

杞子具有調節免疫系統、維持視力、抗氧化、降血壓、補血、養肝腎等多種功效。杞子可以鮮食，也可以入藥或泡茶食用。

全部樣本均檢出 β-胡蘿蔔素 具護目及抗氧化功效

消委會指，不少人進食枸杞子，相信都期望能達到護目及抗氧化功效，而當中胡蘿蔔 素是其中一種有效成分。β-胡蘿蔔素是最易轉化成維他命 A 的胡蘿蔔 素，並具有抗氧化效果，能轉化成維他命 A，攝取足夠維生素 A 對保護眼睛十 分重要，如缺乏維生素 A 可能會引致夜盲症及眼睛乾澀 。在本次測評中，全部樣本均檢出較常見的 β-胡蘿蔔素，含量最高的 2 款樣本，分別是「同心堂」正宗一級寧夏杞子和「Sunfood Super Foods」Raw Organic Goji Berries 。

枸杞子的鐵和銅含量高 有助素食者日常補充礦物質

人體需要不同的礦物質以促進身體生長、發育和維持身體正常功能。消委會在全部 27 款樣本均檢出鐵質，當中「同心堂」正宗一級寧夏杞子、「老上環」寧夏大杞子、「南北行」特級貢杞皇、「華潤堂」寧夏枸杞子、紹香園 即食杞子及「JIBAOLI」寧夏枸杞，這６款更符合《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》當中「高鐵」食品的定義， 最高 1 款的鐵含量達 7.36 毫克。

消委會指，雖然植物性食物中的非血紅素鐵在人體的吸收 6 率，較一般肉類或海鮮的血紅素鐵低，但由於枸杞子同時具中至高含量維他命 C（各樣本的維他命 C 含量由每 100 克 3.84 毫克至 18.93 毫克），可以幫助鐵 質吸收，對於素食者或一些不能進食肉類人士，枸杞子可以作為日常補充鐵的 食材之一。

另外，除「老上環」寧夏大杞子之外，其餘26款樣本的銅含量符合現行規例中「高銅」食品的定義。銅有助增強抵抗力、鞏固骨骼、協助鐵質傳遞，並有助膽固醇和葡萄糖代謝。然而，其中 1 款樣本的銅含量達每 100 克 2.26 毫克，超出《中國藥典》中枸杞子的重金屬要求（銅含量不得 超過每公斤 20 毫克）。不過按照世界衛生組織所列出的可耐受最高攝入量計算 （男性每日 12 毫克，女性每日 10 毫克），成年人每日要食用 500 克以上該款樣本才會超標，所以正常食用並不會構成健康風險。

選購/食用３大注意事項！

消委會提醒，枸杞子近年被追捧為「超級食物」，無疑是營養豐富的健康之選，消費者 在選購和食用時，可留意以下事項：

- 枸杞子開封後易受霉菌污染，應置於密封容器內，並放在清涼乾爽處；



- 進食前先用水清洗枸杞子，並用冷開水浸泡 15 至 20 分鐘，以減少食物表面的殘餘有害物質，但不宜浸泡太久，亦不建議高溫長時間烹調，否則可 能令當中的維他命 C、礦物質等水溶性營養素流失；



- 根據中醫學研究，枸杞子適合陰虛體質人士進食，用於腰膝酸痛、眩暈耳 鳴、目昏不明等症狀，但脾虛濕盛、實熱邪盛、痰濕中阻人士，則不宜經 常服用。

