廁紙｜衛生紙竟暗藏PFAS有害物質！專家提醒：長期接觸恐致癌

最新一期《環境科學與科技通訊》研究論文指出，廁所衛生紙是全球各地廢水中潛在有害「永久性化學物質」的意想不到來源，這些物質可能經由污水滲入土壤。研究人員表示，廢水中的PFAS（永久性化學物質），如長期接觸，毒物累積體內，可能引發癌症、心血管疾病、生育問題，導致孩童發育障礙。



這些物品恐含PFAS 長期接觸對身體有害

台灣林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，化妝品、防水衣物、不沾鍋（易潔鑊）、包裝於食物的防油紙、用來滅火的粉末或泡沫等眾多日常生活用品常含有「全氟烷基」、「多氟烷基」等物質，這就是最近國際毒物研究常提到的「永久性化學物質」。

外國研究發現，如果長期接觸，毒物累積體內，可能引發多種類型的癌症、心血管疾病、生育問題，導致孩童發育障礙。

▼本港九大常見毒菇：（按圖👇👇👇）

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研究團隊採集各國樣本 發現再生衛生紙也有PFAS

研究調查2021年11月至2022年8月間所採集的如廁用紙樣本，包括，北美洲、拉丁美洲、非洲和西歐等地區市售捲筒衛生紙，以及來自美國廢水處理廠的污水樣本。

根據法新社報導，這種合成化學物存在於全球各地的土壤和水域中，研究發現，如廁用紙應被視為廢水處理系統中PFAS的潛在主要來源。原因在於部分製造商在把木材轉化成紙漿時添加PFAS，但少量PFAS可能會污染最終的廁所衛生紙產品。部分強調再生的如廁用紙，也可能由含有PFAS材料的纖維製成。

▼10個常見處理食物常犯錯誤（按圖👇👇👇）

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PFAS無所不在 毒物專家歸納5大接觸途徑

顏宗海表示，PFAS並非單一物質，目前已經超過3千多種毒物，其中也包括多種環境荷爾蒙，可說是無所不在，食衣住行均可能接觸到這些有毒物質，一般來說，可歸納下列5大接觸途徑。

1.工作廠房中如使用這類化合物，員工就可能接觸有害物質。

2.飲用水。

3.食用遭汙染的魚貝海鮮。

4.食品包裝紙、防油紙。

5.土地污染。



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顏宗海建議，使用易潔鑊時，避免刮傷或敲擊塗層，以免釋出有毒物質。盡量少接觸水衣物，只要材質上面有一層蠟狀物質，就應提高警覺，接觸後務必清潔雙手。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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