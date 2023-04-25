脂肪肝｜肝硬化怎麼保養？5大飲食原則10大生活對策減輕肝臟負擔

一旦有肝硬化，在生活飲食上要注意保肝，才能減輕肝臟負擔，定期追蹤檢查也很重要。



如果有發燒或意識不清的狀況，要趕快送醫。

肝硬化10大生活對策（按圖👇👇👇）

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1. 作息正常

起居作息要正常，每日充足休息。

2. 均衡飲食

多吃天然食物，避免含有防腐劑、人工色素及人工香料的食物或醃漬食品，尤其要避免發霉食物，其含有黃麴毒素，容易導致肝癌。肝硬化初期病人可以多吃富含蛋白質的食物，以及新鮮的蔬菜水果，必要時可補充維他命B雜；但仍要注意營養均衡，有肝昏迷現象時，應控制蛋白質的攝取。

3. 控制體重

每天測量體重及腰圍，注意飲食及排泄量的水分平衡。

4. 注意口腔清潔

使用軟毛牙刷刷牙、注意口腔衛生，避免感染。

5. 避免使用刺激性清潔用品

避免使用具刺激性的肥皂清潔皮膚，過於乾燥的皮膚可使用潤膚劑。

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6. 定期修剪指甲

黃疸常導致皮膚發癢，請剪短指甲，以防抓傷皮膚，也可用輕拍或按壓方式緩解皮膚癢的感覺。

7. 每天排便

糞便堆積在腸道容易產生氨氣，肝硬化病人一定要保持每天排便的習慣，避免有毒物質跑到大腦，引起肝昏迷。

8. 不亂服用藥物

初期肝硬化追蹤檢查即可，勿私自服用草藥偏方，或聽信不實的廣告吃一些號稱「保肝」、「強肝」、「活化肝機能」的藥物。

9. 禁酒、戒煙

喝酒會使肝硬化病情加速惡化，務必要做到滴酒不沾，吸煙也會造成肝硬化惡化應及早戒煙。

10. 定期追蹤檢查

肝硬化容易併發肝癌，要定期追蹤檢查。

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肝硬化5大飲食原則

根據肝硬化病患的合併症發生與否，有不同的飲食原則：

1. 初期沒有合併症（水腫或肝昏迷），應少量多餐的方式，採高熱量、高蛋白，如肉、魚、家禽類、蛋奶製品飲食。

2. 若出現下肢水腫及腹水症狀時，須限制鹽分攝取，並注意水分攝取與排出是否平衡。

3. 食道靜脈曲張應避免食用粗糙或刺激性的食物，建議食物切小塊煮軟，以免造成對食道傷害，引起食道出血。

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4. 有肝性腦病變、肝昏迷傾向，若有蛋白質熱量營養不良，建議採正常或高蛋白飲食，利用管灌飲食、口服或靜脈注射，甚至提供全靜脈營養，能減少病人蛋白質熱量營養不良惡化，預防肝衰竭的發生。

5. 若發生肝昏迷，需控制蛋白質攝取，選擇以植物性蛋白質，如豆漿、豆腐、豆乾等為主，較有利於肝昏迷時病情的控制，採高熱量飲食、低氮澱粉類食物，如米粉、冬粉等來補充熱量。

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