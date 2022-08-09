保健品｜不是吃愈多愈好？攝取過量維他命D可致中毒　4類人易缺乏

疫情期間很多人會補充維他命D或各種營養品提升自己的免疫力，不過吃過量小心中毒危機！外國一名男子每天吃20種營養品，由於裡頭都含有維他命D，累積濃度是建議劑量的375倍，男子因此中毒、急性腎損傷；營養師提醒，亞州人因日曬相對充足，較少缺乏維他命D，只有肥胖、老年人、素食、很少曬太陽者才需要額外補充。



吃太多補品反而維他命D中毒

英國《每日郵報》報導，一名中年男子在服用omega-3、維他命B2、B9、C、K2以及礦物質、益生菌等20種營養品1個月後，開始感到噁心、反覆嘔吐、口渴等，送醫發現體內維他命D濃度，比正常值高7倍，也出現急性腎損傷。進一步調查他所吃的營養品更發現，維他命D總量高達15萬國際單位，是上限劑量的375倍。

▼保健營養品服用時間表（點擊下圖看清👇👇👇）

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男子因此住院8天，醫師還用雙膦酸鹽治療，降低血液中過多的鈣含量；出院2個月後，他的鈣水平雖然恢復正常，但維他命D仍然異常高，只能慢慢代謝。醫師也解釋，維他命D中毒會造成血液中的鈣累積，稱為「高鈣血症」，導致噁心和嘔吐、虛弱、頻尿等，甚至會產生骨頭痛和腎臟問題。

維他命D每天只需400國際單位即可

台灣營養師余朱青表示，維他命A、D、E都屬於脂溶性，無法隨尿液排出體外，因為要透過肝臟代謝，若長時間攝取過量，身體代謝不了就會產生毒性，可能因血鈣不平衡影響心臟，若受損程度太嚴重，將無法恢復。台灣國健署建議的攝取上限是不超過2000國際單位，一般建議一天只要400國際單位、大約10微克就足夠。

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這些人容易缺乏維他命D

維他命D可幫助鈣磷平衡、有助神經肌肉生長，不過余朱青表示，亞州人缺D的機會很小，除非長期臥床、都曬不到太陽才可能缺乏，會出現容易疲倦、代謝緩慢、發炎、過敏等症狀。而吃素的人也相對容易缺乏維他命D，可多吃香菇、木耳等食物，尤其是曬過的香菇，維他命D含量會更高。此外，肥胖、老人、少曬太陽者也較易缺D，可額外補充維他命D錠劑或滴劑，但都不能超過2000國際單位。而日常飲食中，動物性脂肪、魚油、內臟和蛋黃都有維他命D。

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這時間點曬太陽最好

余朱青建議，清晨和黃昏可以出門曬太陽，大約10～20分鐘就有足夠維他命D，要補充營養品之前，應先了解自己身體是否缺乏，建議抽血驗一下有沒有缺D，再決定要不要補充。

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