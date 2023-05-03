痔瘡｜久坐、久站3大危險群！溫水坐浴10分鐘促肛門周圍血液循環

民間常說十人九痔，顯見痔瘡是許多人的困擾，由於痔瘡位置尷尬，常使人諱疾忌醫，一般來說，長時間久坐、久站、負重，或是水分及纖維攝取不足，作息不正常、喜好辛辣口味者都是痔瘡的好發族群。



痔瘡3大危險群

台灣屏東基督教醫院大腸直腸外科主治醫師劉家成舉例，巴士司機、專櫃小姐、搬運工等都是痔瘡危險群。此外，婦女也會因為懷孕子宮變大，腹部壓力增加、腸胃蠕動變慢出現便秘，進而增加痔瘡發生率。

▼痔瘡（內痔、外痔）的症狀（按圖 👇👇👇）

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劉家成指出，當民眾發現自己肛門出血或肛門邊有硬塊及疼痛時，多半直覺認定是痔瘡而自行購買藥膏或置之不理，有些還會尋求民間偏方處理，往往要到排便出血頻率增加造成貧血、如坐針氈的地步才肯到門診就醫。

劉家成說明，傳統痔瘡切除手術必須住院3至7天，且有7至14天的疼痛期，出院後還必須每天溫水坐浴3至4次，完全復原至少需要1個月，打亂患者生活步調，讓忙碌的現代人望之卻步，只好一再忍耐。不過目前的雷射痔瘡消融手術，手術時間縮短，傷口也小，也是另一種選擇。

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溫水坐浴10分鐘，促進肛門周圍血液循環

想要避免痔瘡，維護肛門健康，劉家成建議，民眾應少吃刺激性食物，多吃蔬菜水果，也可以多做肛門放鬆及收縮運動，避免久坐、久站、久蹲。排便後宜用溫水清洗肛門，避免用力擦拭肛門。已有痔瘡的患者可以利用溫水坐浴，在大臉盆或浴缸裡盛裝溫水後，坐入盆內約10分鐘，促進肛門周圍血液循環。

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另外也呼籲民眾，造成排便出血的原因很多，可能是痔瘡、消化道出血甚至是大腸癌，如果持續出血則應該儘速就醫，別忽視身體症狀帶來的警訊。

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