大腸癌｜早期無明顯症狀易錯過黃金治療期！預防要靠4個好習慣

許多人在不知不覺間罹患大腸癌，根據台灣衛福部國民健康署統計，大腸癌曾連續15年蟬聯台灣「10大癌症」之首，偏偏大腸癌早期並無明顯症狀，導致患者常在感到明顯不適時已經錯過黃金治療期，因此大腸癌可說是「預防勝於治療」。



台灣《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月內「預防大腸癌」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的四個預防大腸癌好習慣。 「健康飲食」是預防大腸癌重點 「定期篩檢」可及早發現並治療。

▼大腸癌5大警號（按圖👇👇👇）

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預防大腸癌TOP 4好習慣網路聲量排行

1. 健康飲食 5092則

2. 定期篩檢 3204則

3. 規律運動 2850則

4. 遠離煙酒檳榔 1429則



防範大腸癌 先調整飲食習慣

觀察近3個月內針對大腸癌預防方式的相關討論，發現網友大多認為大腸癌跟飲食習慣息息相關，更有人質疑大腸癌根本是「吃出來的」。

營養師回應，調整飲食確實是預防大腸癌的重點，建議民眾除了多吃蔬果及全穀類食物外，還要少吃「加工肉品」，如煙燻、醃漬過的火腿或香腸，並減少牛、豬、羊等紅肉的攝取，因為吃多了容易「在體內形成致癌物」；不少民眾也認同「能不外食就不要外食」、「吃愈天然愈好，加工食品、燒烤腌製類要忌口」。

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除此之外，也有許多人提到可以透過「定期篩檢」來降低罹患大腸癌的風險，目前台灣健康署便有補助台灣50歲以上民眾每2年1次的免費糞便潛血檢查，而若結果呈現異常，則可以進一步照大腸鏡、確認是否有長息肉或罹癌；不過，也有醫師提醒近年來大腸癌年輕化，鼓勵民眾若條件許可，則應盡早、定期做篩檢。有網友日前發文提到自己近期排便習慣改變，一下便秘、一下拉肚子，擔心可能罹患大腸癌，引來其他網友回覆「直腸外科掛下去，安排個大腸鏡檢後就知道了」，還有人留言鼓勵「大腸鏡真的要做，其實沒想像中痛苦」、「大腸癌早期發現治療痊癒率很高的」。

▼7種人大腸癌高危險族群（按圖👇👇👇）

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除了飲食與篩檢 運動也能防範大腸癌

養成規律運動的習慣也能有效預防大腸癌，因為運動可以刺激腸道蠕動、幫助排便，還能促進新陳代謝，將體內廢物排出以降低癌症發生機率；有民眾先前發文表示自己有大腸癌的家族病史，並向網友請益是否有推薦的養生保健方式，留言處便有人提到「正確運動及良好作息是王道」、「要養成運動習慣，年紀大了不好運動至少要每天出去散步走走」 。此外，吸煙、酗酒、嚼檳榔等不良生活習慣也會增加罹患大腸癌的風險，因此不抽煙、適量飲酒也是不少網友提供的建議之一。

雖然大腸癌常被稱做「沉默殺手」，不過只要養成上述好習慣，就能降低罹患大腸癌的風險與機率，此外也要隨時留意自己的健康狀況，若能早點發現和治療便不必太過驚慌。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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