父親節體檢2023｜關心爸爸從健康檢查做起！六大男性危疾您要知

父親節快到了，作為子女都想必會在這個重要節日購買禮物給爸爸以表達心意，不過隨著年紀增長，身體機能開始衰退，潛伏在體內的疾病有機會在暗地裡變得嚴重化，爸爸的健康實在不能忽視，在中老年的階段男性身體容易出現以下六大慢性疾病甚至有癌變的風險，同場更盤點了相關的專業體檢推介，讓大家以優惠價錢為爸爸的健康好好把關。



六大中老年男性危疾您要知

腦中風

腦中風是腦血管疾病的一種，當腦血管出現問題如閉塞使血液的供給降低甚至中斷，使腦細胞突然無法取得氧氣以及養分，使腦細胞受到損傷甚至死亡。中風分別有兩大種類：出血性中風以及缺血性中風。

出血性中風：因為血栓中斷血液供應導致的腦梗塞，例如腦血管粥樣硬化形成血栓，流到腦血管造成閉塞。

缺血性中風：腦血管破裂出血而壓迫腦細胞阻礙供應血液。根據出血的位置出血性腦中風又細分為腦出血以及蛛網膜下腔出血，腦出血是腦實質內血管爆裂並使血液溢出腦組織，導致血腫的問題；而蛛網膜下腔出血是由於腦表層或底層血管破裂而使血液流入蛛網膜下腔。

而一旦死亡的腦細胞影響了原本控制的部份，就有機會使患者失去部份甚至全部言語以及活動的能力。

腦中風7大先兆



有些人可能只是患有短暫性的腦缺血病徵（即小中風）與中風相似，時間只有數分鐘至數十分鐘左右，不過政府資料顯示，據研究這些曾出現短暫徵狀的人在往後一年內有機會患上嚴重中風抑或心臟病，所以即使表徵消失，亦有往醫院檢查的必要。

．半身肢體或臉部無力、走路不穩

．局部肢體或臉部麻痺

．說話不清、流口水、嘴歪

．劇烈頭痛

．視力模糊

．身體平衡力出現問題

．暈眩、神志不清、昏迷

心肌梗塞

心肌梗塞是一種急性冠狀動脈心臟病，會使心臟組織永久受創，嚴重可引致死亡。冠狀動脈作用在於輸送養份以及氧氣到心臟的重要血管，倘若冠狀動脈因為脂肪等阻塞物在血管內堆積而收窄以及硬化的話，就會令冠狀動脈失去原有彈性，影響心臟血液流動，一旦阻塞並使血液供應中斷的話，心臟肌肉沒有得到足夠氧氣就會受損，就為之心肌梗塞，並出現各種不適症狀，嚴重更會致命。

心肌梗塞的症狀



典型徵狀

．胸痛，感到胸悶及胸口有壓迫感。

痛楚會持續出現不會因休息而紓緩， 痛楚的時間可長達10分鐘至1小時左右。痛楚出現大約在前胸左側的位置，通常擴散至頸部、左臂、背部及下巴等。痛楚之外同時也有機會伴隨一些症狀：

．呼吸急喘

．心律下跌

．血壓下降

．呼吸困難

．噁心不適

慢性腎衰竭

慢性腎病會使腎功能慢慢下降,是香港以至全球的公共衛生的議題，在二零一六年全球約有二千萬宗新增個案，高達百萬人因慢性腎病而死亡，而衛生署指出，慢性腎病日益嚴重的原因除了年齡增長關係，最重要是糖尿病以及高血壓個案上升而引致的病發。而慢性腎衰竭的出現由於腎臟功能長期受損而影響功能運動，導致體內的廢物積聚再繼而引發器官功能的問題。

而慢性腎衰竭則分成五個階段：



腎臟功能開始不全：腎臟功能指數開始下降，但仍維持功能至90%左右，狀況屬正常範圍

腎臟功能不足：有機會仍沒有症狀，不過已開始有蛋白尿的情況。

腎臟功能過濾率在60-80%左右

腎臟功能衰退：腎功能只在25-50%左右

腎臟功能衰竭：出現初期中尿毒的徵狀，腎功能只剩下15-25%左右

腎臟功能末期衰竭：出現嚴重中尿毒症，腎臟已無法正常運作，腎功能只有10-15%左右

脂肪肝

脂肪肝是指肝臟裡有過量的脂肪堆積，一旦肝臟的脂肪量達5-10%就會形成脂肪肝，而太多脂肪在肝臟積聚的話會使肝臟的排毒功能有所減損，使毒素滯留在體內影響身體健康。而非酒精型脂肪肝的形成主要與飲酒以及肥胖、高血脂、糖尿病以及高血壓有關，當身體製造過量脂肪而轉換脂肪為能量的速度而不斷將脂肪堆積在肝臟細胞，便會患上脂肪肝。

常見的脂肪肝類型



酒精型脂肪肝：飲酒過多使肝細胞合成脂肪所導致

肥胖型脂肪肝：因肥胖而使過多脂肪堆積在肝臟中

糖尿病型脂肪肝：糖尿病患者特別是2型糖尿病容易患上脂肪肝

營養缺乏型性脂肪肝：由於蛋白質吸收不夠同時攝取過量糖類而導致肝臟蛋白質合成障礙

藥物型脂肪肝：由於藥物的服用阻礙肝臟蛋白質合成導致脂肪肝

鼻咽癌

咽是指呼吸道以及消化道的一條共同通道，並分為口咽、鼻咽以及喉咽，而鼻咽是維持呼吸功能的其中一個部份。鼻咽在身體十分隱蔽的位置之中，它在頭的中央位置，於鼻孔以及吊鐘上之間，由於在鼻腔盡頭的位置，所以如檢查亦需要特定儀器例如內窺鏡才可準確發現潛在問題。鼻咽癌在鼻咽腔的地方出現惡性的腫瘤，亦因為位置不易被查看，令鼻咽癌在早期癌變亦不易被發現。鼻咽癌的徵狀在早期並不容易察覺，甚至會被誤以為是流感，所以比較難靠自我檢查來發現。然而隨著惡性腫瘤的增大，甚至擴散至周圍的組織器官時，症狀就會愈來愈明顯：

．偏頭痛

．臉部麻痺

．吞嚥困難

．聽力下降，耳鳴

．流鼻血

．鼻塞

．咳中帶血

．頸側淋巴腫大

．體力下降

．體重驟降



香港防癌會指出，流鼻血、鼻塞等徵狀未必是與鼻咽癌有關，然而一旦同時有耳鳴、頸側淋巴腫大等症狀出現，就需要盡快接受醫生檢查。

肺癌

吸煙是公認修害肺部的一種不良習慣，因為煙草內有達數千種化學物質，當中有不少致癌物會從吸煙進入肺部，而煙草的煙霧會引致肺部的炎症反應，損害肺部組織以及肺的修復能力，並大大提高患上肺癌的機會。那麼是否只有吸煙人士才會有機會患上肺癌呢？雖然吸煙是患上肺癌的其中一種主要成因素，不過其實即使沒有吸煙的習慣，也有機會患上肺癌，而患上肺癌的風險因素分別如下：

年齡增長：根據癌症基金會指出，65歲以上長者患上肺癌的比例高於年青人

吸入二手煙：二手煙就是被動地吸煙，風險只比吸煙低，不過對人體產生危害不能忽視。而曾有報道指河南曾有一名女子因長期吸入丈夫的二手煙，最後與丈夫一同患上肺癌

職業空氣污染：長期吸入工業用的化學物質抑或油煙例如廚房烹煮、消毒劑、清潔劑、天拿水、油漆等等

居家空氣污染：一些老舊建築材料如石棉便是一級致癌物，如果日久失氛而暴露於空氣中就會產生空氣污染。另外平日燒香、煮食油煙等也是造成空內空氣污染的因素

環境空氣污染：汽車排放的廢氣、工廠排出的污染物等等

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